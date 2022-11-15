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中美專家同稱助管控關係 惟難有突破

【明報專訊】中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒昨日對本報表示，估計「習拜會」雙方會圍繞當前的中美關係和未來走向表達各自意見。他說，目前美方在台灣問題上拱火，在晶片等高科技問題上進一步打壓中國，把中國視為最大對手和潛在敵人，中國是不能接受的。而美方則會關注烏克蘭局勢、朝鮮核問題等議題。

朱鋒認為，此次會談能緩解雙方緊張關係的可能性不大，但兩國元首保持定期對話溝通，對中美關係還是有重要意義。他說，目前穩定中美關係是當務之急，若中美關係進一步惡化，對兩國人民甚至全世界都是災難。

王義桅：華關注眾院推涉台法案否

中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅向本報指出，此次中美元首面對面會談意義重大，證明中美關係是可以管理的，給世界釋放積極信號。在他看來，此次會晤中方會關注共和黨控制了眾議院後，美國會否推動台灣政策法案，掏空「一個中國」政策等問題。

對於拜登會前曾稱中美雙方須釐定彼此「紅線」，王義桅表示，中方已清楚表明中方的紅線是「一個中國」原則，另外就是反對「脫鈎」、任何形式的「新冷戰」和挑起意識形態對抗。王認為對此次會晤不要有過高期待，能夠把中美關係管理好，該合作的還是要合作，該鬥爭的還得要鬥爭，但不要把中國視為競爭對手。

美國之音引述美國「德國馬歇爾基金會」亞洲項目跨大西洋事務高級研究員馬安洲（Andrew Small）表示，「（習拜會）不會有突破，但我認為這將是（使關係）穩定下來的一個嘗試」。他表示，中美雙方都有同樣看法，即為兩國關係設定一個下限是有幫助的，因為兩國關係下滑太快，太不可預測。儘管不預期有突破，但馬安洲認為，鑑於中美關係的走向，中美還是希望妥善、謹慎地管控雙方關係，並將某些風險降至最低，而這次會晤則為此提供了機會。

明報記者

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