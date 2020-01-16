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習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理

【明報專訊】二十國集團（G20）領導人峰會今日在印尼峇里島揭幕，中國國家主席習近平和美國總統拜登昨日在峇里島舉行場邊會面，這是拜登上任總統後與習近平首次面對面會談，歷時約3小時。拜登重申兩國領導人直接溝通的重要，習近平也坦言兩國關係如今「不符國際社會期待」，冀雙方共同努力推動中美關係重回正軌。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可踰越的紅線。

央視形容會晤是「深入坦誠和建設性」，兩國元首同意採取切實行動，包括外交團隊保持戰略溝通，財金團隊就宏觀經濟政策開展對話協調等（見另稿），雙方亦會保持經常聯繫。

習拜會中方下榻酒店舉行 歷3小時

據新華社報道，習近平乘坐的專機昨午3時許抵達峇里努拉萊伊國際機場，偕夫人彭麗媛步出機艙，獲印尼政府官員和中國駐印尼大使陸慷迎接。此前在柬埔寨出席東盟峰會的拜登則稍早抵達。會談昨午5時半在中方下榻的穆麗雅酒店（Mulia Hotel）舉行，距美國代表團駐地車程約10分鐘。央視公布的會場畫面可見，場內有兩張長桌，各擺放9張椅，場內擺放中美國旗。

習近平和拜登會談前在場外握手寒暄約8秒，供媒體拍照，雙方沒有戴口罩。二人隨後步入會場，其他代表團成員則先在會場內等候，中美雙方各有8名陪同會晤的各級官員。

習：大國領導要把舵定向 拜：確保對話渠道開放

習拜二人在會上致開場白。習近平表示，自拜登上任總統以來，兩人一直通過線上方式保持溝通，但都不如面對面會見。他說，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待，「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升」。他又表示，是次會晤「舉世矚目」，他願與拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題，一如既往地坦誠深入交換看法，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

拜登則強調，要避免美中之間出現衝突，形容世界期望兩國合作，他承諾確保美中對話渠道開放，讓兩國可合作應對氣候變化和世界動盪等緊急全球事件。開場白後媒體離場，會晤進入閉門階段，至晚上8時48分結束。

拜登關注疆藏港人權 重申「一中政策」不變

白宮隨後發布簡報，拜登表示美國將繼續與中國展開激烈競爭，但兩國必須負責任地管理競爭，保持開放溝通渠道。白宮表示，兩名領導人討論了制定推進上述目標之原則的重要，並交由團隊進一步商議。拜登提及美中必須共同努力應對氣候變化、全球宏觀經濟穩定、衛生和糧食安全等跨國挑戰，亦提到對新疆、西藏和香港人權問題的擔憂。在台灣問題上，他重申美國的「一個中國」政策不變，反對單方面改變現狀，並強調維護台海和平穩定符合世界利益。

央視引述習近平在會談中指出，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮；雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。他強調台灣問題是中國「核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可踰越的紅線」，拜登多次講過不支持「台獨」，希望美方將承諾落到實處。

習：反對經貿科技交流政治化武器化

習近平向拜登介紹中共二十大情况，表示中國將堅持和平、開放、共贏發展，做全球發展的參與和推動者。他亦提到貿易戰、科技戰是強推「脫鈎斷鏈」，中國反對把經貿科技交流政治化、武器化；當前形勢下兩國共同利益不是減少了，而是更多了；全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題離不開中美協調合作；雙方應該相互尊重，着眼大局，為合作提供好的氛圍和穩定的關係。

明報記者

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