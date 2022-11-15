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灣區手記：企鵝不死 ／文：尚東美

【明報專訊】早前參加珠海航展，主辦方通知可加入媒體群獲悉最新資訊，但微信翻了幾天都找不到這個群，後來問主辦方，對方告知原來那是QQ群。

在已經習慣了微信的日子突然聽到要用企鵝為標誌的QQ，就好像用WhatsApp的年代卻有人叫你用ICQ一樣。起初還以為是對方太out，但網上查了一下，原來這個已有23年歷史，屬於70後、80後集體回憶的軟件非但沒有完全沒落，還意外地吸納了新血。

自2016年開始，微信和QQ的月活躍帳戶量首次持平，此後，QQ的月活躍帳戶連續下降；截至去年第三季，QQ月活量已不足微信一半，只有約6億用戶。然而據騰訊《2019年00後用戶社交行為數據報告》顯示，有一半QQ會員是00後，每天有67%的QQ說說（類似微信顯示心情狀態的功能）也是00後發布。

微信的操作簡易以及連接各種生活功能是吸引大家普遍使用的原因，為什麼年輕人卻會反過來喜歡用QQ？這可能跟兩個軟件的群聊功能不同有關。首先，微信群上限500人，而QQ群可去到至少2000人；此外，QQ群最多可設10名管理員，擁有禁言、設置成員權限、可否匿名聊天等權力，而微信群管理員只有3個額，能管理的就是轉讓群主和群聊邀請確認兩種而已。另外， 發布於微信群的文件、照片是有時限的，過期便無法下載，而QQ群就沒有這限制。因此從管理、方便分享資訊等角度來看，QQ群的功能比微信群更豐富。

會否難懂？其實說白了，微信群就跟WhatsApp群一樣，多數是本身線下已認識的人才會入群對話；QQ群就更似是facebook的群組，更傾向於網上社交，一班陌生人因為一些共同目的或愛好才聚在一起。

文：尚東美

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