大灣區GBA新聞：河套區出6條產業難題 獎金各2000萬徵答案

今年3月，河套合作區先行向大灣區前沿產業企業徵集需要解決的科學或工程技術難題，力求通過「企業出題、科技界答題」的方式解決企業需求，加速新技術應用。經過各領域專家評審，遴選出第一批6條「難題」。這6條「難題」由微電子、大數據及人工智能、醫療科技及新材料等領域的企業提出，分別為保障電子通訊和航空航天供應鏈的64G Baud高性能誤碼測試儀、未來3D視覺核心技術面陣DTOF感光芯片及其系統設計與研發、面向5G／6G通訊系統的高性能微聲學濾波器芯片、發展語音識別產業的智能語音神經網絡芯片異構集成的關鍵技術研究、基於新一代人工智能的生物分子建模和藥物研發應用，以及國產化高功率、長壽命燃料電池電堆關鍵技術開發。

揭榜者須在河套註冊

河套合作區表示，歡迎有能力、有意願的大專院校、科研機構、企業及科研團隊獨立或聯合「揭榜」，且「不論出身、資歷，只論實力、能力」為企業解開難題，唯一條件是「揭榜」者要已在河套註冊，或承諾在揭榜成功後1年內入駐。河套合作區將評審揭榜方案，按總投資50%給予資助，最高不超過2000萬元。