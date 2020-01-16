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大灣區GBA新聞：南沙企業稅優惠看齊前海橫琴 產業最廣

【明報專訊】國家財政部、稅務總局早前公布《關於廣州南沙企業所得稅優惠政策的通知》（下稱《通知》），8類共140種行業的企業（見表）可享受15%的企業所得稅優惠稅率，包括高新技術、先進製造、生物醫藥、新能源與新材料、航運物流、現代服務業、金融業等，標誌國務院《南沙方案》中提到的企業所得稅率優惠正式落地，但要求企業須在南沙先行啟動區內實質營運方可受惠。

明報記者 林迎

須在南沙先行啟動區實質營運

現時內地企業所得稅稅率為20%至25%，但深圳前海、珠海橫琴早已有15%優惠稅率政策，而今次南沙亦終於看齊。據《通知》，受惠企業種類絕大部分為科技相關，包括人工智能、芯片開發、機器人、新能源汽車等，亦涵蓋法律、會計、稅務、管理諮詢、城市規劃、工程管理、設計等專業服務，港澳青年創新創業基地營運、粵港澳旅遊公司營運、郵輪管理等也包括在內。

有在南沙從事文化創意行業的港企對本報透露，新政對原本稅率較高的企業比較有利，但他們一般小微企業在疫情下已獲免稅，毋須再申報優惠。新政還規定，受惠企業須在「南沙先行啟動區」實質運行，即其實際管理機構須設在南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3個區塊之一，並對企業生產經營、人員、帳務、財產等有實質管理和控制。如果企業設有分支機構，則僅就其在南沙的總部或分支機構實行優惠稅率。

畢馬威：利前期投入大盈利需時長科企

此外，新政將高新技術企業最長虧損結轉年限由現行的5年大幅延長至13年。虧損結轉是指企業在某一納稅年度的虧損，可在後續納稅年度的盈利中申請扣減稅項。畢馬威（KPMG）中國對此發表報告指出，該政策對前期投入大、需時較長實現盈利的科技企業尤為利好。

對比前海、橫琴的企業稅優惠政策，同樣是15%稅率，前海的優惠產業目錄有30項，橫琴有80項，因此南沙的優惠企業種類最廣泛。畢馬威中國並指出，新政實施日期是2022年1月1日至2026年12月31日，意味着符合條件的企業可以享受優惠追溯，但具體細則及操作指引仍有待官方進一步公布。

相關字詞﹕南沙方案 企業所得稅 大灣區 南沙

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