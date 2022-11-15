涉虛報三跑監督紀錄 機管局工程師被控

已離職 機管局稱沒影響施工及質量

機管局指案件已進入司法程序，不便評論。局方表示涉案員工已離職，工程施工和質量沒受影響，已檢視程序，以確保有關工作嚴格按照工程要求進行。

被告張樂安（40歲）為機管局時任高級項目工程師，涉於去年11月至12月，使用13份載有虛假陳述的地盤監督紀錄以誤導機管局及其消防設施設計顧問，即艾奕康顧問有限公司。有關紀錄疑虛假顯示被告於同年9月至12月多個日子，執行特定任務並檢查抽取土壤樣本及現場測試。廉署調查發現，被告在上述日子因懸掛8號風球、休假或外出開會，並沒執行監督職務，確保樣本抽取及測試工作正確進行，以蒐集數據製作土地勘測報告籌劃興建地基計劃。

艾奕康為項目顧問，為「三跑道系統項目」提供消防設施設計及顧問服務，被告負責管理該顧問服務。因人手短缺，被告於2020年8月底至12月中被指派為艾奕康的適任技術人員，監督機場東消防局地基設計的現場土地勘測工程，勘測時須全程在現場監督及填報紀錄，有關紀錄會存放在地盤供屋宇署、機管局及註冊岩土工程師檢查。