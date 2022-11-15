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警涉四襲女友 事主：被告自稱任職夜總會

【明報專訊】26歲休班警涉於去年四度襲擊其女友，包括掌摑及腳踢對方，被控各兩項普通襲擊罪及襲擊致造成身體傷害罪。被告否認控罪，案件昨日在東區裁判法院開審。事主供稱在酒吧認識被告，他聲稱在夜總會工作。她被盤問時提及，曾收過不知名信息指被告為警員。事主又供稱多次遭被告叉頸及拳打腳踢，另在某次爭吵後，曾遭被告要求跪地道歉。

事主：每日數次匯報行蹤

曾被要求跪地道歉

黃姓事主供稱，她於2020年3月在友人介紹下，在酒吧認識被告彭天裕（26歲），被告聲稱在夜總會工作，兩人相識近一年後開始拍拖；交往期間，被告要她每日於起牀時、上下班均向他匯報。

事主稱，去年7月5日，被告發現事主的Instagram（Ig）多了追隨者，拳打其腳、叉頸、踢及掌摑她。同月15日，兩人在鰂魚涌的服務式住宅過夜，晚上因熄燈問題爭吵，事主被叉頸及掌摑，她稱因為心淡，且當日是其生日，故未有反抗或離開。

去年10月14日，被告到事主位於屯門的住所，事主因不願外出，兩人因而吵架，被告踢她手肘，令其手指、手腕等多處瘀傷；事主說要報警，被告隨即將她「撼頭埋牆」。被告事後為事主搽藥膏，承諾不再打她。

兩人又於去年平安夜爭吵，被告曾經要求事主跪地道歉，又曾經「拗」事主的手指及抓其大腿內側，使其手指無法伸直，事主更發現大腿瘀黑，並於除夕與被告分手及報警。

辯方質疑隱去粗口對罵內容

事主：不知庭上容許說否

辯方盤問時質疑，事主的書面供辭提及曾與被告在街頭以粗口對罵，但事主在庭上就對罵內容，例如「對唔×住」以「剔手邊加個然」字取代粗口。事主解釋稱，法庭是莊嚴地方，不知道是否容許說這些字眼。她重申被告「對我做過好壞嘅事」才罵他，並認為說粗口令人羞於啟齒。

【案件編號：ESCC 602/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 襲擊他人致造成身體傷害罪 普通襲擊罪 休班警員

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