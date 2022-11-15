港聞

港聞二

發文稱炸解放軍營 男子煽惑罪囚4年半

【明報專訊】27歲男子2017年以「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」為題，在高登討論區發帖，翌年被捕。他否認一項煽惑他人製造爆炸品罪，經審訊後罪成，昨日在區域法院判刑。暫委法官鄭紀航認為被告目標指向解放軍軍營，加重刑責，但考慮控方事隔3年才提控，「有不必要的延誤」，以及被告年輕等因素，減刑半年，判囚4年半，另指令懲教署在有需要時提供心理輔導或治療。

被告陳振銘（案發時22歲，為大專學生）被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不詳的人製造爆炸品硝酸甘油。

辯方求情稱，警方爆炸處理課報告顯示，被告煽惑他人製作8至14克硝酸甘油炸藥，破壞大型建造物結構的機率很微，且炸藥敏感度高，很容易在製作過程中爆炸，欠缺專業知識的一般人根本難以操作。鄭官認為「有心造嘅人咪會識囉」，反指炸藥有可能在運送期間爆炸，「其實仲恐怖呀」。

官稱炸藥分量足奪命 如手榴彈

鄭官在判刑時總結，報告顯示帖文中的炸藥分量足以在1米範圍內奪命，在近距離亦可炸斷手腳，而盛載炸藥的容器碎片則可彈飛5至10米，效果猶如小型手榴彈。

鄭官又說，炸藥可能在送抵目標地前爆炸，但仍能令製作者或無辜巿民受傷，而被告在高登發文，足以煽惑分佈各區的人，受眾可以倍數製作炸藥，後果或極其嚴重。

患自大妄想症 官信有意識犯案

控方延3年提控 被告獲減刑

另外，心理報告顯示被告患自大型妄想症，鄭官稱被告獲倫敦大學取錄、SAT測驗及格，反映其智力正常，相信他犯案時「經過深思熟慮，是有意識、有邏輯」，不會因其心理狀况減刑。

鄭官採納5年量刑起點，考慮辯方同意大部分案情，控方延遲3年提控，「有大部分（時間）可以更快捷更有效運用」，以及被告案發時年輕和無案底，3項因素各減刑兩個月，判囚4年半。

【案件編號：DCCC 584/21】

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人製造爆炸品罪 炸藥 解放軍

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