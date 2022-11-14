陳茂波：赤字逾千億「在所難免」 市民毋須悲觀

稱擁8000億儲備 經濟不景應動用

陳茂波昨日接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，今年財政預算案預計本年度財政赤字為563億元，惟他稱本港經濟欠佳，預期2022至2023財政年度錄得逾千億元赤字是「在所難免」。他表示本港作為小型的開放經濟體，容易受外圍經濟環境影響，目前除了做好風險管理外，亦要為反彈做好準備。

是否再派消費券 預算案諮詢聽意見

對於會否再派發消費券，他稱會視乎本港經濟狀况決定是否採取逆周期措施，政府即將就財政預算案展開諮詢，屆時會聽取社會意見。他亦認為，倘交通基建項目迅速落成，將可提升沿線土地的發展潛力，為政府帶來收入，推動本地經濟。

本港第三季本地生產總值較去年同期下跌4.5%，陳茂波稱表現較預期差，主因是本港未完全恢復與內地的跨境運輸，導致出口數字下跌，加上外圍經濟轉差及加息，令外部需求下跌。他對今年本港經濟不感樂觀，但《施政報告》提出不同相應措施，呼籲市民毋須悲觀。對於政府放寬防疫措施後不少市民外遊，陳茂波認為也是好事，期望市民外遊後心情更好，回港增加消費。

另外，陳茂波昨啟程到印尼出席二十國集團（G20）領導人峰會，期望藉峰會讓國際社會了解本港的獨特地位及機會，其間亦會與當地和各國商界會面。