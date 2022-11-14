七欖後疫情沒反彈 盧寵茂：同0+0冇咩關係

被問及香港國際七人欖球賽後本港疫情沒有反彈，能否進一步放寬至「0+0」，盧寵茂說「七欖同0+0冇咩關係」，七欖是特別體育盛事，採用針對方案，但防疫政策不是看一兩個活動、聽一兩個人的意見，要看整體數據和全球疫情發展，強調政府要採取「穩紮穩打」方法防疫。至於「團進團出」旅客能否以快速測試代替核酸檢測，他說快測準確率較低，機場數據顯示，快測只檢測到核酸檢測陽性個案的20.3%。

提到內地調整檢疫安排，盧寵茂認為對兩地人員流通有正面影響，對內地開放國際入境亦有正面幫助，特區政府會與內地、特別是深圳市政府溝通，希望調整檢疫日數後，從香港到深圳的檢疫酒店名額可增加。他又認為，內地Ct值調整方面亦有利兩地對接，便利通關。

孔繁毅料明年夏防疫措施可全撤

另外，孔繁毅接受無綫《講清講楚》訪問，他認為明年夏季本港可全面復常，包括取消所有入境限制，亦不用再做核酸檢測。孔繁毅又認為，若明年夏季染疫個案數目不多，或不用口罩令，社區其他措施亦可能取消，但到冬天或仍要繼續戴口罩，並要接種新冠和流感疫苗。

（新冠疫情）