港大疫下研究 訪逾3萬學生 學童近視發病率 疫下升1.5倍

嬰幼兒維他命D水平跌逾一成

其中一項研究於疫情初期問卷訪問約2.9萬名2至12歲學生及家長，發現兒童精神社會健康問題較疫情前嚴重，包括行為問題、專注力下降、與同儕關係較差等，整體生活質素亦下降，包括心理及社交健康。另一研究調查逾300名嬰幼兒，發現整體平均維他命D水平疫情後下降13.6%。

港大臨牀醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，缺乏維他命D或影響嬰幼兒吸收鈣質，甚至減低免疫功能。

運動量減入睡遲 超重肥胖率飈

中小學生超重和肥胖比率較疫前明顯上升，原因包括飲食習慣改變、運動量減及睡眠習慣改變。團隊記錄中小學生7天的運動及睡眠數據，發現整體日均帶氧運動時間分別為15及30分鐘，遠低於世衛建議的60分鐘；入睡時間推遲，但面對電子屏幕的時間則增加。

團隊亦訪問233個家庭，結果顯示，對家庭滿意度不高的兒童，其情緒在疫情期間比較容易受家長壓力影響。研究認為長久的居家隔離增加家長壓力，減低兒童對家庭的滿意度，或導致兒童心理健康問題。

研究亦發現學童近視發病率為疫情前的2.5倍、近視加深速度亦上升，葉柏強認為情况與學童減少戶外活動有密切關係，家長宜減少兒童使用電子產品的時間，降低近視加深風險。

SEN童體罰比率升 團隊籲支援

團隊又於2020年4月訪問417名SEN兒童及其家長，結果顯示整體生活質量明顯較差，遭受父母體罰及精神暴力的比率上升，當中23.5%兒童受身體虐待，包括摑面、頭或耳朵，1.9%遭毆打或箍頸；28.8%曾遭忽視，如獨留在家；有66%的SEN兒童康復計劃被打亂；52%被取消醫療預約。據2021年5月跟進調查，SEN兒童在康復治療受阻情况減30%，受虐減少15%，但精神暴力及忽視比例無明顯變化。

（新冠疫情）