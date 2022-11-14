許樹昌稱復常有弱項 促高危者打5針 孔繁毅指全民4針收效微 籲等二價疫苗

許：長幼接種率若升「有實力放寬」

政府專家顧問許樹昌日前預計，復必泰二價疫苗將於明年1月抵港。他昨日出席活動時表示，相信衛生防護中心未來或會開會，讓高危人士例如60歲以上長者、長期病患者等打第五針，因不少高危人士已接種第四針。他說，復常是本港「終極目標」，但本港有兩個弱項，即80歲或以上長者及3歲以下幼童接種率未夠高，他指出，當這兩個年齡群組的接種率提升，「便絕對有實力更加放寬」。

翻查資料，現時80歲或以上接種3針的人口為61.3%，3至11歲接種3針的人口為28.66%（見下圖）；而80歲或以上接種兩針的人口為69.32%，3歲以下接種兩針的人口為11.16%。許樹昌指出，隨着疫苗接種率持續提升，估計疫情趨勢持續緩和。

稱難大型爆發 倡入境減驗核酸

香港國際七人欖球賽期間，不少觀眾在看台上飲食而未有戴口罩，賽事結束至今已一周，新冠感染個案未有大增。本港昨新增6575宗新冠陽性個案，有6108宗屬本地感染個案（見表），許樹昌表示現時疫情為輕症多重症少，本地個案的病毒即時有效繁殖率仍少於一，形容「爆上去」的風險很微。他說，七欖賽後不見疫情反彈，形容是很好的試點，認為香港可繼續舉行大型活動。

政府曾表示探討入境人士接受核酸檢測的安排，許樹昌認為入境者接受核酸檢測次數可減少，稱按現時數據，入境者抵港時已可找到六成陽性個案，其餘四成則於抵港第一至七天找到。他認為入境者不可完全不做核酸檢測，因發現陽性個案後可做基因排序，監察到是否變種病毒。不過他認為，入境者留港期間核酸檢測次數毋須太密集，建議如團友參加四日三夜旅行團，抵港後接受多一次核酸檢測便可。

BF.7首錄本地個案

至於現正於內地流行、北京巿Omicron主流病毒株的BF.7，日前首度在本港錄得本地感染個案，而此前本港亦累計錄得11宗BF.7輸入個案。許樹昌昨表示，BF.7是BA.5的分支，他說入境者均須接種疫苗才可來港，認為對防疫已有幫助。

政府專家顧問孔繁毅昨出席電視節目時表示，打齊3針者未有急切需要打第四針，認為等到二價疫苗推出後再打效果最好。他說，現時要全民打第四針效用不大，因現時疫苗只是針對原始病毒株，除非接種者本身是長者等高危人士，或要到外國出遊而需加強保護，否則毋須再接種。

明報記者

（新冠疫情）