樓宇管理涉貪投訴9個月307宗 防貪處：下跌因疫情

宗數居私營界別首位

根據公署數據，去年共接獲549宗涉及樓宇管理的貪污投訴，較前年456宗增逾兩成；其中可追查個案有464宗，較前年388宗升近兩成。其中一宗個案發生在2019年末至2020年3月，一名屋苑保安主任涉安排其女兒任職保安，惟其女兒是全職侍應，並沒在屋苑工作，該主任為女兒簽到及製造虛假值勤紀錄，使相關物管公司支付約3.7萬元薪金，去年7月因串謀詐騙罪成被判240小時社會服務令。

推《物管警示》 針對4範疇

利逸修稱，《警示》針對4項過去投訴較多的範疇，列出誠信風險和預防措施，如人力資源管理方面，經常有外判服務供應商主管包庇前線員工，藉虛假值勤紀錄或「影子工人」詐騙公司薪金，建議物管公司使用較先進的電子值勤記錄系統，或加強抽查和突擊巡查等杜絕情况。

監管局前年根據《物業管理服務條例》推出物管業發牌制度，條例中指定的物管公司和從業員須在明年8月前領有局方發出的牌照，才可繼續提供服務。局方稱，目前逾400間提交牌照申請的物管公司中，200多間已獲發牌；已發出的逾9000個物業管理人牌照中，正式和臨時牌照分別佔66%和34%，形容領牌情况正面積極。

不遵守則違貪污例

謝偉銓：或影響發牌續牌

局方去年7月向業界發出《防止貪污事宜操守守則》，要求持牌人制訂誠信管理政策，並先後發出14份守則指南供參考。監管局主席謝偉銓表示，並非強制申請人遵從守則，惟若某些行為因未有跟從守則而觸犯貪污條例，日後發牌或續牌時會一併考慮。他透露今年首9個月接獲288宗投訴，涉持牌人佔65宗，大部分牽涉溝通問題，舉例要求提供財務資料的進度慢等，經協調後獲悉只是處理細節，與誠信無關。