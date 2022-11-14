獄中服刑父病逝 蹣跚旁聽成永訣

「或顧太多社會 沒顧至親」

陳皓桓2021年入獄後被囚在大嶼山石壁監獄，患病在身的父親難以舟車勞頓前往探望，結果父子最後一次見面是父親在旁人攙扶下，緩緩步入法庭旁聽他的案件，「畫面永遠停留在那個位置」。父親彌留之際，他只能致電道別。陳皓桓自中學時期投身社運，與家人關係疏離，試過整整半年沒與家人見面。父親離世令他反省，如今出獄後每日也會與家人通電話，盡量每星期見面。

見親友想求職 政途「未有定案」

以往的生活被社運佔據，陳皓桓說現在希望稍作休息，平日除了探監和到法庭旁聽，大多與家人朋友相聚，他亦有打算求職，苦笑道擔心無僱主願意聘請他，長遠則希望讀書進修。對於未來是繼續活躍於社運抑或淡出政圈，陳皓桓稱未有定案，必須認真思考，畢竟現在年紀不小，需要考慮家人朋友，再回頭也不是易事。但他強調初心始終不變，將來仍會參與公民社會，「沒理由就此放棄」。