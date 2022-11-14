難抗命續發聲 陳皓桓：人在希望在 籲公民社會思反修例運動失敗 「不承認怎面對未來」

明報記者 鄭啟智

「出獄後最不習慣的，是世界所有事都不同了。」出獄一個月的陳皓桓如是說。短短一年半，多間傳媒停運、示威和法庭聲援大減、身邊很多友人移民，他比喻對周遭事物的認知猶如出現一年半的時差。過去一年多宗國安法和煽動罪案件，亦令他意識到原本模糊的「紅線」漸變明確，例如出版刊物也有風險。

獄後如有時差 感紅線漸明確

陳皓桓去年5月因2019年十一遊行案入獄，及後因2020年六四集會及七一遊行等多宗未經批准集結案件罪成，總刑期加至22個月，扣減假期後上月初刑滿出獄。

社會政治環境轉趨平靜，陳皓桓心態亦隨之改變，出獄至今相對低調，在摸索公民社會是否有默契減少行動。他自言自己的稜角仍然分明，但確實被國安法和政治環境「磨平少少」，如今會選擇以不違法方式發聲，「不會再像以往般挑戰一些法例，或者很願意坐監」。是否變得現實？他強調不介意犧牲，但需要三思而後行。從大局出發，他說不想連累他人，反問是否需要更多人繫獄；今年26歲的他，也不免要為未來人生打算，「以前仍後生，20幾歲人。但現在過多幾年就30歲，坐多幾年（監）會怎樣？」

稜角「磨平少少」 留港有事可為

社會遽變，陳皓桓說近來每次見朋友總有人勸他離港，而他早已決意留下。思考去留，他沒有太大掙扎，深信留下是種責任，「生活在一個地方，要令自己生活變得更好，令香港變得更好，而不是由得她變差，然後走咗去」。對於留下的意義，他認為仍能投身寫信、探監、聯署等微小的事情，盼與不能離開的人同行。

尊重解散民陣決定 嘆使命未竟

《港區國安法》實施後，公民社會團體陸續解散，去年8月警務處長蕭澤頤指民陣涉違國安法，最終民陣於同月通過解散。陳皓桓入獄前一直堅持民陣不會解散，他說理解和尊重各成員團體的決定，但稱如果當時並非身處獄中，會爭取民陣繼續運作，認為民陣的使命未竟，「我不會說民陣已完成任務，它是未完成任務下被迫解散」。

陳皓桓強調，組織公民社會不是非民陣不可，但需要組織起來才有力量。對於是否需要成立新平台，他認為要視乎實際情况，舉例稱民主派政黨可以加強溝通，但要思考其他團體是否願意承受風險與政黨合作。「如果大家肯承受風險，慢慢來，兩個比一個好，三個比兩個好。」

因2019年多宗未經批准集結案件繫獄，陳皓桓在獄中回望反修例運動，認為運動失敗，「不是完全失敗，但一定有大部分是失敗。令很多人坐監、令社會變成今時今日的模樣、令這麼多人移民，已經是失敗」。他說不少人至今不敢正視反修例運動的經驗，寄語公民社會反思2019年以來的發展，承認失敗，才能思索如何面對新政治環境。

六四難再碰 民生議題存空間

放眼未來，陳皓桓認為六四等政治問題是「紅線」，公民社會難再觸碰，不過民生議題如防疫政策、環境問題、同志平權等還有空間，認為最重要是有人願意留下，「石在火種在，人在希望在。我對香港人仍有很大希望，有很多事不能改變我們的心、我們的信念」。