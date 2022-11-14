醫務社工助榻上成婚 腦瘤女生死前圓願

2019年，年約20歲的Ceci確診罕見惡性腦腫瘤，生命進入最後倒數。在廣華醫院就醫期間，亦是新冠疫情初爆發之際，為保護病人，醫院實施有限度探訪安排，令Ceci媽媽很憂心。醫務社工的出現如「定海神針」，Ceci媽媽感激廣華醫院助理社會工作主任蔡珊珊幫助許多，「蔡姑娘會幫我（到深切治療部）看女兒情况，是否醒了、現階段情况怎樣；女兒醒後，又會電話聯繫我，讓我放心」。蔡珊珊說，醫務社工需將心比心地照顧病人家屬，耐心聆聽。

廣華醫生牽線聯繫 兩家庭互扶持

2020年初，在神經外科專科副顧問醫生胡日明牽線下，Ceci與年紀相若、更早確診同類腦腫瘤的Ivy認識，兩個女生開始用WhatsApp聊天，Ceci媽媽亦不時就照顧事宜向Ivy媽媽「取經」，「我們就像一家人，有傾有講」。

兩個家庭互相扶持，醫務社工亦與醫療團隊互相配合，幫助Ivy及其未婚夫完成心願，在親友見證下註冊結婚。胡日明憶述，當時有同事負責彈奏Ivy最愛歌曲A Whole New World，還有人協助在病牀上的Ivy換上新娘裙褂，「婚禮籌備了一周，我不是搞婚禮的，我也是第一次做婚禮策劃人」。

Ivy於婚禮一周後離世。再次憶起，Ivy媽媽仍眼泛淚光，她感謝胡日明與蔡珊珊，「雖然（Ivy）生命短暫，但人生過程幸福快樂」。Ceci媽媽說，胡日明經常鼓勵及開解女兒，得知她臨終心願是學琴，更親自買電子琴送給她，「香港好的醫生多的是，超好的醫生都讓我們遇到一個，加上這麼好的醫務社工蔡姑娘，真的幫了我們很多」。

幸女兒無憾 兩母創互助小組助同路人

女兒離世並無擊垮兩個母親，為幫助同樣面對惡性腦腫瘤的病人及其家屬，Ceci媽媽及Ivy媽媽在蔡珊珊鼓勵下成立「香港惡性腦腫瘤病人互助小組」，向同路人提供病理、心路歷程等資訊。