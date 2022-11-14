「許婆婆個案催化」 處方別嘌醇程序倡改

期刊早列風險 今倡新獲藥者做基因檢測

許婆婆獲處方別嘌醇兩個月後離世，彌留之際方得悉因帶HLA-B*5801基因誘發SJS，其女兒蔡小姐慨嘆本港對藥物敏感的認知較低，若母親離世可驅使醫管局強制為所有新處方別嘌醇者檢驗基因，能避免悲劇重演。醫管局曾在2012年《藥物安全期刊》引述海外研究指出，約有15%華人有HLA-B*5801基因，擁有該基因者服用別嘌醇後，有最多5%機率出現輕度過敏反應、最多2%有嚴重過敏反應，另在5.6萬人中有1人出現SJS或TEN。

15%華人有特定基因 最多2%服後嚴重過敏

翻查美國食品及藥物管理局（FDA）網頁，部分藥廠在其生產的別嘌醇藥物標籤上，建議在有較多人帶HLA-B*5801基因的族群，例如「漢族（Han Chinese）」、韓國及泰國等地，處方前為病人先做基因檢測以減風險。港大醫學院去年一項研究顯示，若在處方別嘌醇前為所有病人做基因篩查，比對患者用藥後出現副作用的住院及用藥成本，或可減約67％醫療成本。

電腦系統提示檢測 醫局：明年初理順

醫管局稱，參考本地及泰國、馬來西亞等地病例數據後，服用別嘌醇後出現嚴重不良反應的發病率約0.12%至0.3%，相信許婆婆個案屬罕見的嚴重藥物不良反應事件。局方專家近日檢視不同數據後，建議更新公院處方別嘌醇程序，包括建議醫生向所有新處方別嘌醇的病人先做HLA-B*5801基因檢測，另在電腦系統加設提示功能，提示醫生向從未服用別嘌醇的病人安排基因測試，預計明年初能理順相關流程。

蘇詠儀補充，局方每年約向6000至8000名病人新處方別嘌醇，做基因檢測的人數每年遞增，至近年按年有約6000人獲藥前有做相關檢測，而為應付日後需求增加，相關實驗室將理順流程以提高檢測量，預計可在數周內提供報告。