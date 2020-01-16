門診未言痛風藥風險 老婦服後亡 彌留方知帶易對「別嘌醇」過敏基因 家屬質疑醫生無盡責

明報記者 何珮瑚

醫局稱已派醫護解釋程序 未答開藥理由

死者為患尿酸高、三高及慢性腎衰竭等長期病多年的七旬婦許婆婆。醫管局回覆本報指，個案已轉介死因裁判官跟進，理解家屬對治療程序存有疑問，已安排醫護向家屬詳細解釋，亦會盡力提供協助及跟進其他需要。至於當日基於什麼臨牀因素決定處方別嘌醇，以及涉事醫生有否向病人講解副作用或注意事項，局方未有回應。

轉藥逾月發燒頸腫 入院停藥續惡化

許婆婆女兒蔡小姐向本報說，母親約20年前開始在西灣河普通科門診診所求醫。她憶述，今年4月26日陪媽媽覆診，醫生見其母曾獲發不少止痛藥，遂處方別嘌醇，並稱「對腎好、可以預防痛風」。蔡憶述，當日覆診過程不足5分鐘，醫生無告知別嘌醇任何副作用，取藥時亦無醫護講解需注意的過敏反應。

許婆婆轉藥後，曾因微燒求診家庭醫生，約一個月後出現頸腫、喉嚨痛及發燒等，到威院求醫後獲收入院，多番檢查未能找到病因。許婆婆留院至6月初，院方終懷疑她對別嘌醇過敏，醫生遂決定停藥，蔡小姐嘆道：「如果早啲停（藥）可能無咁嚴重喇！」

皮膚潰爛「痛到震」 臨終前血肉模糊

不過，許婆婆過敏反應未有因停藥好轉，陸續出現皮膚紅疹、痱滋等，6月10日被診斷患「史蒂芬強生症候群」（SJS），身上多處皮膚脫落潰爛，如同嚴重燒傷。蔡憶述，母親曾透露洗傷口時「痛到震」、「成地都係血水」。同月21日，婆婆被轉往隔離病房，其後皮膚脫落面積漸增，SJS惡化成「毒性表皮溶解症」（TEN），臨終前嘴角滲血，面上有如嚴重燒傷的傷口，雙耳潰爛成「鴨屎綠色」。

眼見母親在病牀上不斷呻吟、血肉模糊的病容，蔡小姐坦言不敢再直視，需由其他家人繼續探訪，最終母親數天後病歿，出殯時屍體仍有血水滲出，無法瞻仰遺容，「原來有種藥會折磨一個人到咁先死」。

蔡小姐稱，母親彌留之際，她方獲告知母親帶HLA-B*5801基因，服用別嘌醇後出現SJS或TEN等不良反應風險較高。她質疑醫生當日未有盡責告知潛在風險，否則她將安排自費基因檢測，期望局方日後處方別嘌醇前為病人安排基因檢測。

彭鴻昌倡製藥物安全單張 轉藥後安排覆診

醫管局曾於2012年《藥物安全期刊》公布兩名病人服用別嘌醇後皮膚出現嚴重副作用，局方當時建議開藥前要教育病人，包括提醒服藥後留意病徵等。根據醫管局《病人約章》，病人擁有對處方藥物可能產生副作用的知情權。醫委會《註冊醫生專業守則》亦列明，即使出現嚴重後果的風險偏低，醫生應向病人講解治療可能出現的風險。

跟進個案的社協幹事彭鴻昌稱，醫生應清楚講解藥物副作用，建議局方至少製作藥物安全單張，為病人轉藥後亦應安排病人短期內覆診。他又稱，多年來均有市民關注別嘌醇副作用，建議局方提供清晰處方指引，包括如何衡量處方的必要性等。香港病人政策連線主席林志釉認為，講解治療副作用絕非前線醫生單方面責任，醫管局作為全港最大的醫療服務提供者，亦有責任監察醫生或藥劑師。

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