大灣區GBA專題：威士忌進口逆市升 內地市場規模逾40億

投行料市場規模5年後破500億

統計顯示，內地近幾年威士忌進口無論價量均升。據海關數據，除了2020年因全球疫情影響而導致該年威士忌進口量按年略跌之外，2021年威士忌進口全面躍升，全年進口量按年增43.9%至3028萬升，進口額幾乎倍增，達4.6億美元（約35.9億港元）。值得注意的是，今年上半年內地整體烈酒進口量與進口額均出現下跌，各式烈酒如白蘭地、冧酒、伏特加均有不同程度的價量倒退，惟威士忌與龍舌蘭卻是僅有兩款逆市下仍然價量上升的烈酒，其中威士忌今年上半年進口量按年增8.3%，進口額增17.9%。

海外酒廠紛在華設廠 爭市場份額

威士忌需求不斷強勁，主要是內地威士忌消費日盛，據美國諮詢公司里斯戰略定位在2020年發布的《內地烈酒市場分析報告》指出，內地於2019年的烈酒消費額已接近6000億元（人民幣，下同），佔全球總數22%，成為全球烈酒消費第一大國。雖然在烈酒當中，白酒消費仍然佔據絕對主導地位，佔比高達96%，洋酒消費佔4%左右。而在洋酒中威士忌佔比為17%，整體算下來，威士忌消費只佔整體烈酒市場份額的0.68%，以2019年的水平計亦已有40.8億元的消費規模。英國投資公司Stilnovisti今年初指出，這兩年威士忌在內地的消費增長十分快，預期未來5到10年，內地的威士忌市場規模有望衝擊500億元。

事實上，全球烈酒龍頭早已嗅到內地市場的機遇，法國品牌Pernod Ricard今年上半年於內地區域的銷售額按年增加14%；英國酒企Diageo截至今年6月的2021/22業績顯示，受防疫政策影響下，內地威士忌淨銷售額按年仍有6%增長。上述兩間烈酒龍頭同樣會加碼在內地推銷威士忌的力度。Pernod Ricard於2019年斥資10億元於峨眉山興建的麥芽威士忌酒廠去年投產；Diageo除了去年11月在雲南投資5億元建立內地首間麥芽威士忌酒廠之外，今年亦宣布會在上海建立新的研發中心，以爭取更多內地市場份額。