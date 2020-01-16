大灣區GBA專題：年輕一代愛威 女飲者市場新勢力

專家：女威友多自娛非應酬

現從事酒類自媒體工作的Irene亦指出，隨着這些年女性經濟能力上的獨立自主，中產白領增加，她們對生活質量有追求，飲威士忌更多是為了自娛悅己而不是商務應酬。愈來愈多女性視飲酒為生活態度、時尚品味，Irene的網上短片平台「@艾琳不酗酒」，內容也從女性角度介紹酒文化、酒知識，以及適合女士把酒聊天的地方等，「更重要是，女性消費者已不單單只是有能力買酒、飲酒，我們還會追求品酒、懂酒及欣賞酒」。

願花千元買威士忌女性較男性多

《白皮書》也指出，女性意識的覺醒、學歷和收入水平的提升，讓中國女性熱中於尋求自我個性，威士忌作為一種極具個性的酒類因此走上了她們的酒桌，尤其是90後的女性消費群，她們通常有穩定的工作，收入集中於5000至8000元（人民幣，下同）和1萬至2萬元兩個區間；日常威士忌消費單價集中在100至800元之間，願意花1200元以上高價威士忌的女性比例也高於男性。