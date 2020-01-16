大灣區GBA專題：穗「威友」辦威士忌節 宣揚粵式酒文化 大廠名酒小眾佳釀共飲 冀通關再會海外同好

明報記者 陳子凌

「我們以前很喜歡四處去，每到一個地方就去參加當地的威士忌活動」，壺雲說，當時海外、香港，以及內地其他城市的威士忌節他都去過，「深圳有、上海有、北京有，但廣州作為四大一線城市之一，卻沒有屬於自己的威士忌節」，於是「把心一橫」，決定自己弄一個廣州的威士忌節出來。

辦穗地道威士忌活動 盼所有人可享受

壺雲說，雖然很多地方都有威士忌節，但風格不一，有些商業味較濃，主要是酒廠、主流品牌參與；有些更似私人聚會，純粹一班人交流分享。「我心目中的威士忌節介乎兩者之間，既有大品牌參展商，也會有小眾的威士忌；與會者可以是精通此道的，亦可以是威士忌初哥，無論是專業或普羅大眾都能有所得着。」

雖說雄心壯志，但壺雲及Cryceela笑言，始終第一次舉辦這種大型活動，而且籌備時間不足3個月，不知道大眾反應，心裏忐忑。不過最終第一屆廣州逍遙威士忌節於2020年1月順利舉行，參展商共50多個，雲集各逾百個威士忌品牌，當中涵蓋了大型品牌到獨立酒商；壺雲還邀請到威士忌界世界級鑑賞家Emmanuel Dron、山岡秀雄、Angus MacRaild舉辦爆棚大師品鑑會。到場人數亦洶湧，既有私人藏家、各地同好，亦有一般市民，「事實證明廣東地區的威士忌文化普及率相當高，受眾眾多」，壺雲道。

首屆雲集過百品牌 第二屆倍增

第一屆完成後，新冠疫情隨之爆發，壺雲曾猶豫要不要續辦，但在「廣州應該擁有屬於自己的威士忌節」這份使命感鞭策下，在疫情陰霾中，第二屆廣州逍遙威士忌節在去年10月舉行，而且規模不減反增。展覽換到琶洲保利洲際酒店，場地面積從1000平方米擴大至約2800平方米，參展品牌增至逾200個，帶來的威士忌種類超過5000款，兩天展期的與會總人數達8000多。雖受疫情所阻，部分曾出席第一屆的「業界大卡」無法到場，但第二屆仍然邀請到不少酒界猛人主持大師班，分享與威士忌相關的不同經驗和心得。

此外，第二屆威士忌節設有娛樂區域和BarShow區域，既有音樂及舞蹈表演，亦邀請了廣州及周邊城市知名酒吧及調酒師現場調酒。這屆威士忌節還設定了「貪威識食」主題，意即「貪杯威士忌，識享美食」，會場除了提供火腿、芝士、魚子醬這類傳統配酒小食之外，還準備了廣州地道的蘿蔔牛腩、點心等，將展覽變成了一場嘉年華。

設娛樂美食區 化展覽成嘉年華

廣州逍遙威士忌節的英文WhisJockey Canton也蘊含了壺雲及Cryceela的心思。首先，「廣州」不譯「GuangZhou」而是「Canton」，壺雲說，廣州是中國的南大門，早在清朝已是通商口岸，當時的外商模仿廣東人叫「廣東」的粵語發音，「Canton」正是由此而來。在國外提起「Canton」，自然讓人想到廣東話、嶺南文化、飲食和傳統。至於WhisJockey是取自Disc Jockey（即DJ） ，DJ把自己所喜愛和理解的特定風格音樂給聽眾播放，而WhisJockey，就是壺雲想推廣和分享自己對威士忌的理解，所以WhisJockey Canton包含了他們透過威士忌廣結中外、推動酒文化，打造具廣州特色名片活動的願景。正如負責構思威士忌節禮品的Cryceela說，上屆的酒杯會印上像「粵飲粵有」、「密密斟」之類與飲酒有關，又有粵語諧音的字眼，就是想「你識廣東話，一看就會心微笑」。

不譯GuangZhou用Canton 盼連結粵文化

從一份使命感出發，一手「帶大」的威士忌節不知不覺完成了兩屆，正籌備第三屆的壺雲笑言「叫做有人識啦」。對於廣州逍遙威士忌節長遠的發展，他說沒想到那麼多，惟現時最希望是疫情能夠快些過去，早日通關。「記得第一屆時不少香港朋友來廣州參加，但之後因為疫情，一直只能隔空交流，還有很多海外朋友也是很久不見，希望能跟他們碰碰酒杯。」

壺雲說，香港跟廣州文化及語言相近，酒文化交流也比其他城市來得密切。「有不少在廣州的香港人都是我們威友，搞笑點說，大家都係講廣東話，飲大了講醉話都聽得明啦」，他說如果恢復人員往來，可以帶隊去參加香港的威士忌活動，甚至會考慮一起舉行穗港威士忌節，「或者組成一個大灣區逍遙威士忌節也未嘗不可」，壺雲笑道。