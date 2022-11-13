大灣區西醫來港 12人獲提名超早前公布

另外，對於港府研究立法要求醫護在公營醫療機構服務一定年期才可離開，香港醫學專科學院昨回覆本報稱，原則上支持建議，相信可保留更多有經驗醫生在公營醫療系統工作，對醫生專科培訓有正面影響，政府和醫專在會議中曾提及探討措施。林哲玄認為，如考慮醫生在專科上的發展，不同專科醫生應有不同規定年期，舉例說家庭醫學科，有時「出社區（私人執業）仲學多啲嘢」。

限醫護任職年期 醫專原則支持

醫管局今年6月公布「大灣區醫生交流計劃」時稱，首批會引入5至10名大灣區醫生，至9月再公布「大灣區醫療人才交流計劃」，稱除醫生外，也會有中醫、護士及放射技師來港，當時局方稱已有8名醫生參與計劃，正申請有限度註冊，料主要在胸肺科及內科工作。范鴻齡昨表示，局方正與內地相關部委跟進不同專業首批參與者的選拔，以及落實安排，廣東省衛健委提名的12名醫生全來自廣東省三甲醫院。

局方9月時稱，首批70名護士最快明年抵港，放射技師則5至6人。范鴻齡昨稱護士及放射技師交流計劃進度良好，盼年底啟動，但沒提及中醫進展。局方9月時稱已批准3名中醫有限度註冊，料10月來港培訓人才及提供臨牀服務，惟據本報了解，該3名中醫尚未來港。本報昨向醫管局查詢中醫來港進展，局方稱「沒補充」。