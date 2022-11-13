大灣區西醫來港 12人獲提名超早前公布

【明報專訊】醫管局早前公布「大灣區醫療人才交流計劃」，容許內地醫生來港工作不超過一年。醫管局主席范鴻齡昨日發表網誌表示，廣東省衛健委已提交首批12名西醫的提名名單，待有關當局審批便可來港「捲起衣袖，落實交流」。翻查資料，提名醫生數目較局方6月時稱的5至10人多。醫管局大灣區委員會成員、醫衛界立法會議員林哲玄稱不清楚為何最終首批來港醫生人數增加，但過去一年醫生流失嚴重，故局方有意請更多醫生來港「不出奇」，據他了解，來港醫生將主要做臨牀工作。本報昨向醫管局查詢為何首批西醫人數較早前公布多、來港後具體工作及職位，局方口頭回覆「沒補充」。
另外，對於港府研究立法要求醫護在公營醫療機構服務一定年期才可離開，香港醫學專科學院昨回覆本報稱，原則上支持建議，相信可保留更多有經驗醫生在公營醫療系統工作，對醫生專科培訓有正面影響，政府和醫專在會議中曾提及探討措施。林哲玄認為，如考慮醫生在專科上的發展，不同專科醫生應有不同規定年期，舉例說家庭醫學科，有時「出社區（私人執業）仲學多啲嘢」。
限醫護任職年期 醫專原則支持
醫管局今年6月公布「大灣區醫生交流計劃」時稱，首批會引入5至10名大灣區醫生，至9月再公布「大灣區醫療人才交流計劃」，稱除醫生外，也會有中醫、護士及放射技師來港，當時局方稱已有8名醫生參與計劃，正申請有限度註冊，料主要在胸肺科及內科工作。范鴻齡昨表示，局方正與內地相關部委跟進不同專業首批參與者的選拔，以及落實安排，廣東省衛健委提名的12名醫生全來自廣東省三甲醫院。
局方9月時稱，首批70名護士最快明年抵港，放射技師則5至6人。范鴻齡昨稱護士及放射技師交流計劃進度良好，盼年底啟動，但沒提及中醫進展。局方9月時稱已批准3名中醫有限度註冊，料10月來港培訓人才及提供臨牀服務，惟據本報了解，該3名中醫尚未來港。本報昨向醫管局查詢中醫來港進展，局方稱「沒補充」。
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