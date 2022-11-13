團進團出有自由時間 掃街料可「行埋一邊食」

至今未有細節 周末迎泰國團

或當街食飯盒 旅社：損港形象

負責接待該旅行團的吉安旅運董事總經理黃志偉表示，兩個旅行團於周六（19日）及下周日（20日）抵港，如屆時仍未實施「團進團出」，或只能安排團友在旅遊巴或空曠地方食兩餸飯及燒味飯盒，形容此舉「尷尬囉，影響香港形象」。 本報昨日向文化體育及旅遊局查詢「團進團出」細節，局方重申月內會透過旅議會公布。

徐王美倫昨向本報稱，「團進團出」旅行團料不是完全閉環兼24小時都有導遊隨行，接載旅客到景點後可有自由時間，盼當局盡快在團友可否進食肆及抵港核酸測試上公布細節。

黃志偉表示，本月19至20日將有兩個分別40人及20人的4日3夜泰國旅行團抵港，相關泰國當地旅行社於本港實施「0+3」後、「聽聞會繼續放寬」所以開團來港，當地旅行社已向旅客說明來港或要食飯盒，旅客暫時反應「OK」，未有人退團。他擔心如旅行團抵港時當局仍未放寬黃碼可入食肆，會有人臨時退出，兩團團費約2000元，他已有兩手準備，如屆時可「團進團出」，會安排團友到指定酒樓用膳。

指定酒店有確診可房內隔離

至於來港後住宿安排，徐王美倫透露，政府已研究「指定酒店」機制，該批酒店可照收街客，但須表明如有旅行團旅客被驗出新冠陽性且屬輕症，可容許酒店隔離；議會已提出只有與染疫旅客同住同一酒店房才被界定為密切接觸者而須檢疫，詳情待當局商討落實。

翻查資料，現時醫衛局下有「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」，名單上有140多間酒店，其中一間酒店的營運總監、身兼旅遊業促進會總幹事的崔定邦表示，相信如當局安排「團進團出」旅客入住該批酒店，程序會相對簡單；並相信酒店「一定想」接待旅行團，以提升生意。

林健鋒倡食肆劃黃碼區

旅遊界立法會議員姚柏良昨日在港台節目《星期六問責》稱，預計不會有很多「團進團出」旅行團訪港，2018年海外入境過夜旅客有900萬，認為可恢復至當年2%至3%已「偷笑」 。

行政會議成員兼經民聯立法會議員林健鋒昨日在商台節目《政經星期六》表示，盼當局容許食肆亦可劃區供其他「黃碼」者用膳；又指近月經濟差，盼當局再推保就業計劃「救人」。