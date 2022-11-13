指國安法紅線不清 籲勿退縮

學界正面對學齡人口下跌的挑戰，周守仁表示，當下問題是人口跌得快加上移民潮，有些學校或要關閉，但教區會繼續堅持留港，不會撤離香港，強調辦學很重要，「非為辦名校，而是服務社區不同階層的需要」。周守仁曾任兩間華仁書院校監，他說常有「老師兄」感嘆華仁「不再是以前的華仁」，又有舊生追求誕生狀元，周認為這非耶穌會教育的定位，亦看低自己；又稱近年狀元多讀醫，「無人讀文化、工程，但生活所有東西都要靠工程，難道每個人都看醫生過活？」

盼李家超記住華仁精神胸襟

談到九華校友、特首李家超，周守仁指兩人早前原擬會面，惟周守仁當時在羅馬感染新冠病毒延誤歸期，同時李家超亦要準備《施政報告》，故雙方推遲見面。周又稱，對方為接受過華仁教育而自豪，「希望他（李家超）記住在華仁學到的精神、胸襟……明白他受到很多政治限制，但起碼有得傾」。

（反修例風暴）