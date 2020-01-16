在囚青年進修 周守仁：政府資助不足 料港復原路漫長 冀籌款伙政府NGO助釋囚

周守仁曾任香港華仁、九龍華仁書院的校監10多年，他近日接受由九華舊生組成的「WYK1972 50周年紀念冊採訪隊」訪問，談到2019年反修例事件，有不少年輕人正服刑，周指不可讓他們浪費光陰，他們需要讀書，當中明愛專上學院和香港都會大學均具備在囚教育的經驗；他指政府雖有部分資助但不足夠，希望透過籌款獲更多資源，幫助更多學生。

稱警方懲教首長幫搵工

在囚者更生方面，周守仁說，教區會跟政府和非政府組織看看怎樣協助釋囚，又指警務處長、懲教署長亦很有心，「特別是釋囚，例如被學校拒收和找工作困難，（警務）處長或（懲教）署長在背後會親自幫助這些人」。周又指他們獲釋後找工作時，最需要見習機會，其中需要多些要求智力或技能的工作，稱會與明愛專上學院研究如何幫助他們，「我們不是救世主，但可參與治療和修和的工作」。此外，他亦與為反修例案件被捕青年提供輔導的「蛻變計劃」、港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝合作。

反修例事件致社會撕裂，各界盼推動社會復和。周重提當年有年輕人將老一輩用多年努力和眼淚水建立的香港「扑爛晒、燒晒」，他曾反問老人家「為什麼（年輕人）會搞破壞」，並進一步指「當時他們（年輕人）覺得有需要這樣做，這關乎他們的將來」，希望長者也聽聽青少年的心酸」。周認為，大家都一同盼望有一個更好的香港，香港需復和及治療，「香港沒有可能不走復原的路，但復原的路會很漫長」。

最大危機是各方只顧自己

周守仁表示，現時很多年輕人不願返聖堂，且有很多不滿，「對自己的前途沒多大希望，對香港前景也覺得很黯淡，看不到教會扮演什麼角色，於是孤立自己，現時香港最大的危機是不同群體都只想自己的利益」，相信香港需時復和，惟不可以急，「香港人什麼都急，但我們亦不可以躺平……我們要給香港時間和空間」。

明報記者

（反修例風暴）

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