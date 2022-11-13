搗公屋工廈毒中心 檢8000萬元貨拘6人

警方上周四在大圍新田圍邨發現一名52歲男子將一斜背袋交予59歲男子，上前截查後檢獲兩磚各重一公斤的懷疑可卡因，並在52歲男子的新田圍邨公屋單位檢獲42磚可卡因。警方相信該毒品分銷中心10月中開始運作，兩人由同一主謀操縱。兩人被起訴兩項販毒罪，明天在沙田裁判法院提堂。

正通緝公屋毒分銷中心主謀

警方亦搜查主謀的大美督住所，檢獲懷疑記錄販毒活動的帳簿及販毒得益，包括市值100萬元的金銀珠寶及10萬元現金，相信主謀已潛逃，正通緝。警方另在主謀操縱的大圍成運路工廈單位搜出3克冰毒，以藏毒及佔用人容許處所作非法販運危險藥物，拘捕佔用單位的39歲男子。

另一宗案件發生於新蒲崗工廠大廈單位，警方上周四發現20歲男子正搬運建築材料，在建築材料中發現183公斤懷疑大麻花，市值3900萬，遂拘捕男子。警方前日在旺角洗衣街設路障，在一輛可疑的士檢獲4.1公斤、市值約250萬的懷疑冰毒，車上55歲男司機及22歲男乘客被捕，其中22歲男疑操縱新蒲崗案的20歲男子。3人已被檢控，將於明天在觀塘及西九龍裁判法院提堂。

另外，警方上周四在火炭一工廈內搗破一個製毒工場，以製毒罪拘捕一名有黑幫背景的24歲運輸男工人。警方檢獲13.5公斤懷疑霹靂可卡因，市值約2000萬元，不排除集團希望在世界盃期間供應不同本地娛樂場所。警方另檢獲34公斤懷疑用作製毒用途的粉狀化學物品及多樽液態化學物品、大量製毒工具包括電磁爐、量杯、電子磅、攪拌器等。