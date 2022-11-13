勞顧會換屆 公務員代表剩一

【明報專訊】勞顧會昨日舉行換屆選舉，共13人爭5個僱員代表席位，843間已登記僱員工會的代表出席投票。選舉結果傍晚出爐，身兼工聯會副理事長的汽車交通運輸業總工會會務顧問林偉江以757票成「票王」，勞聯副主席譚金蓮獲667票連任。公務員總工會主席馮傳宗得177票落敗，未能接替陳光耀，加上公務員工會聯合會總幹事梁籌庭未尋求連任，以572票當選的小販管理主任權益會主席賴美珠成為今屆勞顧會唯一公務員代表。
勞顧會昨公布選舉結果，除了林偉江、譚金蓮和賴美珠當選，現屆勞顧會委員、港九酒樓茶室總工會主席羅大智獲585票連任，香港社會福利服務從業員協會會長勵娜則以572票當選。
林偉江表示，進入勞顧會後，特別關注的勞工政策包括完善人力資源政策、改善就業質素、反對擴大輸入外勞、完善最低工資形成機制；檢討並修訂《職業安全及健康條例》。
建制「KOL」高松傑2020年成立網絡紅人工作者協會，他以主席身分參選今屆勞顧會，獲16票尾三出局。其餘參選人有政府教育人員職工會代理會長羅澤民（15票）；香港環保業人員工會主席蕭德雄（4票）；香港建造及工程人員協會理事長林志成（26票）；香港建造業機械操作及維修專業人員協會主席連偉明（28票）；建造業技術、文職及管理人員聯盟主席簡國樑（41票）；香港保安從業員聯盟主席莊育成（19票）。
政府稍後會宣布委任新一屆勞顧會委員，任期由明年1月1日起，為期兩年。