勞顧會換屆 公務員代表剩一

勞顧會昨公布選舉結果，除了林偉江、譚金蓮和賴美珠當選，現屆勞顧會委員、港九酒樓茶室總工會主席羅大智獲585票連任，香港社會福利服務從業員協會會長勵娜則以572票當選。

林偉江表示，進入勞顧會後，特別關注的勞工政策包括完善人力資源政策、改善就業質素、反對擴大輸入外勞、完善最低工資形成機制；檢討並修訂《職業安全及健康條例》。

建制「KOL」高松傑2020年成立網絡紅人工作者協會，他以主席身分參選今屆勞顧會，獲16票尾三出局。其餘參選人有政府教育人員職工會代理會長羅澤民（15票）；香港環保業人員工會主席蕭德雄（4票）；香港建造及工程人員協會理事長林志成（26票）；香港建造業機械操作及維修專業人員協會主席連偉明（28票）；建造業技術、文職及管理人員聯盟主席簡國樑（41票）；香港保安從業員聯盟主席莊育成（19票）。

政府稍後會宣布委任新一屆勞顧會委員，任期由明年1月1日起，為期兩年。