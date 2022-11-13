稱西方3疫夾擊 專家促老幼打針 京主流BF.7 港現本地首宗

葉柏強：近日確診1/5為學童 勿輕視風險

另外，正於內地流行、北京巿Omicron主流病毒株BF.7，首次在本港錄得本地感染個案。衛生防護中心昨公布，該名本地患者是已打3針居元朗區19歲男子。BF.7傳播力比現時在港主要流行的BA.5強。翻查紀錄，陝西、深圳等地上月中首現BF.7個案，而政府9月26日起擴展「回港易」及「來港易」計劃，涵蓋內地所有地區並不設限額，變相所有內地來港者均毋須檢疫，亦毋須持「黃碼」，只須於抵港第二天檢測核酸。本港上月18日錄得首宗BF.7輸入個案，衛生防護中心當時無交代個案從何地來港。本港昨日新增5723宗新冠陽性個案，有5331宗屬本地感染個案（見表）。

兒科醫生葉柏強昨在商台《政經星期六》稱，隨着社交復常，市民較常外出用膳及上學，近日出現較多非新冠傳染病患者，如上呼吸道感染個案等。他說，近日有西方國家出現「三重流行」，即同時爆發呼吸道合胞病、新冠及季節性流感，另稱80歲以上長者、幼童同時感染不同病毒後風險會較高，籲相關者盡早接種流感及新冠疫苗。近日單日新增個案維持在5000多宗水平，葉稱當中有五分之一為學童，呼籲家長不要誤以為兒童感染風險不高，或誤會新冠只屬傷風感冒。

兩政府專家料口罩令下染3疫風險不高

美國疾病控制及預防中心（CDC）日前表示，流感、新冠及呼吸道合胞病毒等病毒同時在當地傳播，為醫療系統帶來壓力。而據本港衛生防護中心數據，本港10月30日至11月5日錄得7宗RSV個案，與過去兩年同期水平相若；而中心公共衞生化驗服務處及醫管局同期收集的1587個呼吸道樣本中，有12個樣本對季節性流感呈陽性。中心回應本報查詢稱，最新監測數據顯示本地季節性流感的活躍程度維持在低水平。袁國勇表示，同時感染RSV、新冠及季節性流感的患者病情通常較嚴重，惟相信若市民繼續佩戴口罩，出現上述情况的機率不大。

明報記者

（新冠疫情）