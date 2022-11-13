元朗淨水設施 污泥、太陽能產電自給自足 另引入省電處理污水技術 2027首階段落成

原污水廠改建 處理量、級數升

為配合元朗區人口增長及未來規劃，渠務署斥資約69億元，將現有的元朗污水處理廠改建為元朗淨水設施，該處污水處理量會由現時每日7萬立方米增至10萬立方米，處理污水級數亦會由2級提升至最高的3級。

渠務署工程師陳韻茵表示，元朗淨水設施透過「慳多啲」的節能技術，減低廠房整體耗電需求，另開拓各種可再生能源，務求「產多啲」電力，為該廠供電，最終達至能源中和。

元朗污水處理廠位於元朗創新園北面，於1980年代中期建成，位於濕地緩衝區，經處理的污水經山貝河排放到后海灣。陳韻茵說，元朗污水處理廠會原址重建成淨水設施，工程已於2020年11月開展，首階段工程預計2027年完成。

陳韻茵說，無論2級或3級污水處理，都需要以微生物分解污水中的污染物，傳統技術會闢設多個曝氣池，透過打氣調節不同溶氧濃度，以去除各種污染物，缺點是佔地面積大及耗電多；該署趁元朗污水廠展開提升工程，從外國引入「好氧顆粒污泥技術」，亦是全港首個淨水設施採用該種技術去除污染物。

引入好氧污泥減建曝氣池

可省兩成電力

陳韻茵續說，好氧顆粒有如一顆三合一的污泥珠，直徑由0.2至0.4毫米不等，集好氧區（外）、缺氧區（中）及厭氧區（內）3層於一身，只需一粒好氧污泥就能夠為各種微生物停留及運作，同時去除氨、氮、磷等污染物，不用興建多個曝氣池，能節省大量空間，與傳統處理污水技術比較，可節省兩成電力。

元朗淨水設施另一節能項目是改良水力設計，在排放口設置泵房，只有在潮漲時河道水位高於排放口，才需啟動水泵，較傳統技術在入水口設置水泵，將污水泵至高位然後輸往廠內其他設置處理，可節省16%電力。

5000太陽能板發電

可產700個三人戶電量

除了節能，渠務署為元朗淨水設施「開源」，包括興建一組由5000塊太陽能板組成的發電系統，預計每年發電230萬度，約相等於700個三人家庭全年耗電量，預料落成後會成為全港政府設施其中一個最大型太陽能發電設施。

陳韻茵說，污水處理過程中產生的污泥，進行厭氧消化產生生物氣，預料首階段工程完工及投入運作時，每年可利用生物氣產生350萬度電；另外，元朗淨水設施於2027年首階段工程完成及投入運作時，污水量仍未達到頂峰的10萬立方米，所產生的污泥仍未用盡消化缸空間，該署會接收其他污水廠每日約125公噸污泥，進行厭氧消化產生生物氣，料每年可供發電820萬度。

獲英獎項表揚環保貢獻

渠務署表示，元朗淨水設施開拓各種生產電力的設施，每年合共生產約1400萬度電，足以做到能源中和，而該工程項目早前獲頒2022年度英國土木工程師學會（ICE）Edmund Hambly獎章，以表揚其利用創新設計以應對氣候變化上有突出表現。

明報記者