漁署一年殺278野豬 傷人不減反增 出沒滋擾報告跌逾半 署方：市區聚集明顯減少

明報記者 廖俊升

漁護署回覆本報表示，首10個月接報野豬傷人個案中，有16宗在港島東區柏架山道發生，署方安排多次捕捉，共於該處人道處理12隻野豬，但該處餵飼問題持續。署方表示自新措施實施，野豬明顯減少在市區聚集，會繼續監察野豬出沒情况，適時調整策略。

漁護署2017年底實施「捕捉及避孕／搬遷」計劃，把造成滋擾的野豬絕育並遷至郊區，至去年11月12日，署方決定捕捉在市區出沒的野豬並「人道處理」，以減少野豬數目及滋擾。翻查漁護署向立法會提供的資料，2021/22年度署方用於野豬管理的開支約1910萬元，較2020/21年度多約130萬元。此外，政府本月初刊憲宣布12月底將禁止餵飼野生動物的地方擴至全港，以加強規管特別是餵飼野豬的行為。

動保界：捕殺不文明效益低

受威脅或增攻擊性

非牟利獸醫服務協會主席麥志豪認為，投訴數字減少的意義不大，要視乎有關投訴是否合理，過往有市民過於敏感，離遠看見野豬經過也投訴。他認為傷人數字不跌反升，證明殺豬措施非想像中有效，未能控制人豬衝突。他說當局投放大量資源處理野豬，成本效益卻不顯著，捕殺動物亦非文明社會應接受。

麥志豪認為，下月底擴闊野生動物禁餵區的做法更可取，禁止餵飼可令野豬減少到市區覓食，減少人豬衝突，建議屆時停止捕殺野豬半年，檢視哪個措施成效更佳。

香港動物法律及保護協會創辦人、大律師麥劍祺（Kim J McCoy）表示，野豬天性怕人，但當牠們受到威脅時，會變得具侵略性，以保護自己和家人，而人道毁滅措施正是一種威脅。他說，野豬進入市區是因人類餵飼、沒有正確處理垃圾，教育公眾是減少人豬衝突的主要方法。他說，人類有責任讓世界和大自然持續發展，政府應建立法律框架保護所有動物，限制和懲罰人類傷害動物，而非只保護寵物。

稱影響農業 議員倡鄉郊捕殺

漁農界立法會議員何俊賢表示，漁護署的措施只針對市區野豬黑點，地點多為港島，新界野豬滋擾情况僅輕微改善，但認為循序漸進是好事。何俊賢說，不少郊區野豬會吃掉農作物，亦曾經有患非洲豬瘟的野豬傳染豬場的豬，如稍為放鬆，則「幾千隻豬陪葬」，或損失過千萬元，建議當局不限於捕捉市區野豬，應研究擴至郊區部分產業帶。至於野豬傷人數字上升，他認為不能揣測原因，建議當局分析並對症下藥。

前狩獵隊長：措施有效控制數量

前大埔野豬狩獵隊隊長楊佳權表示，漁護署殺豬數量與早年野豬狩獵隊每年射殺數量相若，而人道處理措施實施之前10年，估計香港繁殖過千隻野豬，措施可有效控制數量，「野豬數量減少，自然攻擊人的數字會減少」。

（城市保育）