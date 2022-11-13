英華書院擬辦國際課程 稱無關移民潮

亦非為錢 旨在多給選擇

本港不少直資學校兼辦國際課程，包括國際文憑大學預科課程（IBDP）、英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）及國際高級程度考試（IAL）。陳狄安昨向本報稱，校方正在籌備，尚未能公布擬辦哪個國際課程和推出學年。他強調並非因財政壓力、為「賺錢或搵錢」才構思開辦國際課程，旨在給學生有多一個選擇，揀選適合自己的課程。

陳否認是希望在移民潮、學生流失的情况下，以國際課程吸引學生留下，「如果真是（為了應對）移民潮，這個（國際）課程救不到多少……移民潮不是一個人，是一個家庭，並非一個國際課程可留住他們」。他又說，上學年全校約二三十名學生退學，與過往相若，未有急增，今學年整體學生人數維持在千多人水平。

英華書院為英華小學的「一條龍中學」，在預留學額取錄英華小學學生之外，英華書院正開放80學額供申請。有意申請的小六生須達指定學術成績，即中英數常及操行最少達B級，否則將不獲面試機會。家長可於本月26日或之前遞交申請表，校方明年初安排面試，同年3月公布取錄結果。英華書院現時學費每年2.4萬元，分10期繳交。

陳狄安說，在複雜的時代下，校方希望取錄有志服務社會的學生，培育他們成為實而不華的「英華仔」，希望學生將來透過知識和技術回饋社會。