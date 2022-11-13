國藥科興Omicron針 料明農曆年供選擇

臨牀結果樂觀 無嚴重副作用

國藥疫苗對Omicron BA.1變異病毒株研發的二代單價疫苗正在港進行第三期臨牀研究，負責領導研究的港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅於專訪表示，1800名志願者已完成接種兩針加強劑，暫無嚴重副作用，主要是針口痛、發燒等，相信下月中完成分析數據，包括中和抗體水平、保護力等，他初步對結果感到樂觀，若實際數據顯示安全有效，相信國藥將盡快向港府申請認可，不須待數據在醫學期刊發表，預計市民於明年農曆新年後可接種。

科興疫苗對Omicron BA.1研發的二代單價疫苗亦正在港進行二期臨牀研究，有份負責的孔繁毅預計本月底將為300名志願者完成接種，初步顯示安全性很好，料下月初將有數據出爐，或與國藥二代針相若時間供港。

港府早前接獲復必泰二價疫苗認可申請，暫時未有到港日期。身兼新冠疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅稱，只要疫苗安全和有效，相信委員會都會批准，建議港府可引入多款疫苗讓市民選擇，亦促進疫苗廠良性競爭，降低採購價。

被問到市民趕不及於冬季到臨前接種二代疫苗，孔繁毅認為毋須擔心，指二代疫苗的角色是加強劑，提供額外保護。他續稱，世衛每年會預測哪種流感病毒株會流行，疫苗廠會因應預測而修改疫苗成分，估計日後新冠疫苗亦如是。

孔繁毅亦相信，世界衛生組織和大型藥物監管機構將會規律化有關程序，日後每年更新新冠疫苗成分時，毋須重做大型臨牀研究，可更緊貼實况。

（新冠疫情）