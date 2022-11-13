免疫屏障足 孔繁毅倡3針密接者撤檢疫 指旅客核酸檢測不必要 應着重本地監察

明報記者 張逸羲

原可鞏固免疫屏障 錯過夏季放寬時機

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅早於今年3月底提出，今夏可逐步放寬防疫措施，包括解除戶外口罩令，當時本地單日新增個案仍維持過萬宗，其後疫情放緩，單日個案於3位數徘徊逾月。孔繁毅接受本報專訪時談及，新冠病毒在和暖天氣的活躍程度和傳染性較低，認為本港錯過今夏放寬措施的最佳時機，原可放寬限聚令和食肆營業限制等，提早鞏固社區「混合免疫」屏障，加強應對冬季新一波疫情。

病毒冬季活躍 口罩令應延至明年春

冬季將至，政府近日強調須維持口罩令，孔繁毅亦大力呼籲口罩令須維持至明年春季。被問取態為何轉變，孔稱不同上呼吸道病毒如流感等在冬季較活躍，加上聖誕、新年等節日較多跨家庭聚會，容易引發大型傳播，情况與夏季截然不同，他亦相信早前即使解除室外口罩令，入冬前仍須再次實施。他亦建議往後每年冬季市民亦須帶口罩外出，惟毋須以法例強制執行。

至於若今夏放寬口罩令會否有助鞏固應對流感的群體免疫，孔繁毅認為礙於氣溫等緣故，不會令流感病毒活躍，「呢個方法係行唔通……新冠變異情况同流感唔同，季節性（特質）冇咁明顯，所以唔可以用同一個方法去對付流感病毒」。

醫管局近日容許被列為密切接觸者的員工，最快檢疫一天後可上班，孔繁毅相信風險不大，亦認為有關安排早可實施，甚至可擴展至全港市民。他解釋，現時社區混合免疫屏障足夠，密切接觸者被感染的風險不大，一旦染疫亦主要是輕症，相信有條件直接取消已打3針密切接觸者的檢疫要求，容許他們返工返學。

密接者5天黃碼禁入食肆 可返工返學

孔繁毅建議密切接觸者配以5天黃碼期，確保不能進入食肆等可除口罩的場所，「黃碼嘅好處係會令compliance（服從）好啲，我相信如果密切接觸者依然可以上班嘅話，5日黃碼其實係合理嘅」，其間亦要每天快測，若呈陰性便代表不具傳染性，加上戴口罩，傳播他人風險很低。

本港要求抵港旅客接受多次核酸檢測，用以監察新變異病毒株流入本港的情况，被旅遊業界批評是吸引遊客的最大障礙。孔繁毅認為從科學而言是不必要再做入境監察，「入嚟嘅時候都係做足咁多日（核酸檢測），但係都防唔到唔同變種病毒喺香港傳播」，相反應做好監察本地個案，盡量替每名患者分析病毒株，「每個陽性個案都做一個基因排序，睇嗰5000人（本地個案）其實仲準確過睇一小撮入境者，因為代表性不大」。

醫衛局回覆稱，政府在調整各項抗疫措施時，必定會採取謹慎態度，穩紮穩打，務求預防疫情反彈，盡量避免在復常路上走回頭路。

（新冠疫情）