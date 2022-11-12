玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元

明年5月起，任何人在本港分發玻璃樽裝飲品須登記為供應商，須呈交申報、繳付徵費及呈交周年審計報告等；任何人儲存、處理、再加工或循環再造玻璃容器廢物均須領廢物處置牌照，輸入或輸出香港亦須領許可證。環保署明年首季會為相關供應商安排簡介會，讓其了解法定責任，助業界申請登記。屆時每公升會收0.98元循環再造費用。

商會：回收誘因仍細 「至少有開始」

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良表示，徵費計劃預料對消費者影響較細，一箱12支670毫升啤酒共需徵費約7元，製造商或會「加少少價」，「可能只係加3至4蚊落去畀消費者，平均只係幾毫子」。不過，葉指有關徵費較低，製造商回收玻璃樽誘因較細，尤其對於威士忌等貴價洋酒；因應成本問題，香港亦難以做到回收重用，「又要洗，又要消毒，運輸、人工都係錢」。但他認為香港環保意識及制度較其他國家落後，今次「至少有個開始」，亦是教育公眾的機會。