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張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境

【明報專訊】終審法院首席法官張舉能昨在法律周閉幕活動致辭，提到爭取社會下一代支持法治非常重要，學校是年輕一代思考法治的適當環境，思考法治的目的、好處，以及法治勝於人治、暴民統治及依法治理（rule of man, mob rule or rule by law）的原因。他又說法治並非固守不變，必須發展及演變以回應社會需要，各種解決爭議的形式發展都是法治延伸。

一連5日舉行的法律周，最後一日以「法治大會」為主題。張舉能致辭時表示，獨立的司法機構是法治重要一環，《基本法》列明香港享有獨立司法權，包括審判權和終審權，行使有關權力不受任何干預。他說，公正、獨立及透明的司法制度提供公平環境，令人有信心司法制度無畏、無偏及無私地行使公義，公平地解決爭議。

張又指，法治並非固守不變，必須發展及演變，包括加入新的概念，同時持續檢討及加強現有元素，舉例稱目前法庭多透過訴訟解決爭議，但並非所有人都有途徑透過訴訟解決爭議，裁決亦不一定盡如人意，時間或開支上亦未必最有效率。他認為，透過增加不同形式的爭議解決機制，可提高社會尋求公義（access to justice）的機會，法治的影響可更大、更牢固。

被問黎智英聘英御狀 林定國拒評

律政司長林定國致辭時表示，法治概念抽象，但與每個人息息相關，維護法治是每人應有之義，亦符合國家最大利益。高院早前批准英國御用大律師Tim Owen代表被控違反《港區國安法》的黎智英，律政司提出上訴被駁回，同時律政司去年曾聘用英國御用大律師David Perry出任一宗未經批准集結案的主控官，該案被告之一是黎智英。林定國昨日被問到，是否因涉及國安法案件，故律政司提出反對，他表示不適宜評論進行中的案件，強調律政司是依據法治，絕對無針對性。

就律政司上訴被駁回，全國政協副主席梁振英質疑是邀請西方國家的「法學專家」干預黎智英案，林定國昨稱，不會評論其他人的個人意見。退休裁判官黃汝榮早前曾向傳媒表示，國安法應將「保障國家安全」作為首要目的和出發點，不應與外國的國家安全價值觀接軌。

相關字詞﹕英國御用大狀Tim Owen 黎智英 張舉能 法律周

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