張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境

【明報專訊】終審法院首席法官張舉能昨在法律周閉幕活動致辭,提到爭取社會下一代支持法治非常重要,學校是年輕一代思考法治的適當環境,思考法治的目的、好處,以及法治勝於人治、暴民統治及依法治理(rule of man, mob rule or rule by law)的原因。他又說法治並非固守不變,必須發展及演變以回應社會需要,各種解決爭議的形式發展都是法治延伸。