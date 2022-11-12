曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否

尚海龍昨日在全國人大常委譚耀宗、立法會議員邱達根、李浩然、勞聯林振昇等陪同下報名參選。在清華大學修畢碩士及博士的他形容自己是「港漂」和政治素人，稱自己在政圈無名氣，參選是因為眼見新一屆立法會效率很高，加上感受到各界支持，認為有責任為香港做更多事。

深圳南山政協 尚：立會需創科界聲音

尚海龍未有正面回應是否共產黨員，他稱正擔任深圳市南山區政協常委，承認過去曾經是共青團成員，「在內地成長很難不入團」。被問到參選前有否與中聯辦「打招呼」及獲得「祝福」，他稱最重要和唯一的參選初衷是認為香港需要有創科界人士發聲。尚海龍稱已獲20名選委提名，並已獲50名選委簽署「支持同意書」。

陳永光參選 譚耀宗：助推中醫藥發展

去年分別參選醫療衛生界及勞工界落敗的民建聯陳永光和工聯會李廣宇亦捲土重來。其中身兼香港註冊中醫學會會長的陳永光認為，每次選舉都是一次學習機會，他將謙卑地進行選舉工程，冀在議會發揮專業所長。為陳擔任競選辦主任的譚耀宗表示，立法會一直無中醫界代表，陳永光當選可協助政府推動中醫藥發展。

李廣宇昨則在全國政協常委林淑儀、工聯會會長吳秋北、理事長黃國等陪同下報名。被問去年為何非以工聯會名義出選，李未有回應，僅稱自己早於2004年加入工聯會。他本身是香港I.T.人協會理事長，對補選有多名創科界人士參選，他稱過去在不同企業負責數碼轉型，經驗能助企業配合政策發展。

立法會選委會界別補選為填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期下周一（14日）結束。其他已報名參選者包括澳門前特首何厚鏵侄兒、新民黨何敬康，全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長黃錦輝。