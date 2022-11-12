港聞

港聞一

倡租用人訂明各方職責 交器材檢測證書每日檢查 政府提6建議 演出業協會稱增經營壓力

【明報專訊】外界關注康文署在MIRROR演唱會事故的監督責任，康文署昨日承認其結構工程師「信任」承辦商提交的資料，將研究日後引入具專業知識的第三方獨立審核人員，視乎需要審核相關裝置；又建議由合資格人士初期介入審核舞台設計，並每日檢查舞台裝置及運作，向違反條款的租用人施加罰則。署方稱未來數月將與業界商討執行細節。演出業協會認為，新建議將為演出業帶來沉重經營壓力。

演出業協會表示，由於今次個別事件，業界需適應政府新規定，令審批過程繁複冗長，最新6項建議將對演出行業帶來更沉重經營壓力，並產生漣漪效應，令其他演出場地的要求提高。MIRROR演唱會主辦單位MakerVille及大國文化昨日表示，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均全力支持。

政府工作小組昨日提出6項建議，適用於所有康文署轄下表演場地、須加設複雜懸掛系統及機械裝置的租用人。建議包括，租用人應訂明其聘請的各方的職責，合資格專業人士應在初期審核舞台設計和定期視察舞台，每日檢查舞台裝置及運作。租用人亦須確保加設的搭建物及器材重量準確，並由租用人聘請註冊專業人士核實，並為需移動或升降的機械裝置做驗證負荷測試，相關證明文件須提交康文署。

工作小組又建議，租用人須向康文署提交鋼索的「品質量檢測證書」，起重裝置和器材要有妥檢測證書。康文署亦會研究可否引入具專業知識的第三方獨立審核人員，視乎需要審核租用人的工程和所安裝的裝置。報告又提出，租用人應在首場演出前提早綵排。

倡設租用人懲罰機制 工會指難治本

報告亦建議引入機制處理違規，如租用人嚴重或屢次違反「 租用條款」， 康文署可對其施加罰則，如涉公眾安全、人命傷亡或違法行為，該署可取消其租訂，租用人日後租場會受影響。相關機制具體方案會於考慮業界意見後再修訂。

香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷認為，由專業人士每日檢查舞台裝置及運作是好事，但當局要釐清是安裝及設計舞台期間每日檢查，抑或表演開始後仍會每日檢查。她表示，演出時使用裝置或令零件損耗，演出期間持續檢查可確保安全。

工會認同引入第三方審核：

康署人員未必具工程知識「只能信」

張又表示，向租用人施加罰則不可杜絕問題，因舞台工程承辦商少，「換另一間主辦公司都會用這幾間承辦商」。她又指，康文署場地工作人員未必具工程知識，變相只能信任承辦商聘用的工程師所提供的資料，她認為可由康文署聘用駐場工程師把關。

有戲劇從業員向本報稱，除非康文署聘用合資格人員審核，否則租用人表演前提交裝置檢測證書，署方職員亦無從鑑定，難提出實質建議，最終形同虛設；又擔心日後或要犧牲部分場次，以騰出時間滿足提早綵排的要求。另一戲劇從業員擔心，每日檢查舞台裝置將令時間成本倍增；報告中未有列明何為官方認可的裝置檢測證書，業界或無所適從。

相關字詞﹕MIRROR演唱會嚴重事故

上 / 下一篇新聞

藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料
藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料
工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數
工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數
警：團隊努力付出3個月 盼為傷者討回公道
警：團隊努力付出3個月 盼為傷者討回公道
證舞者屬僱員 勞處擬職安例控僱主 涉無買保險報工傷 舞蹈公司創辦人：「個人」非阿Mo僱主
證舞者屬僱員 勞處擬職安例控僱主 涉無買保險報工傷 舞蹈公司創辦人：「個人」非阿Mo僱主
涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相
涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相
8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席
8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席
質疑停職紀律研訊偏頗 檢控主任申覆核被拒 官：無合理爭辯之處
質疑停職紀律研訊偏頗 檢控主任申覆核被拒 官：無合理爭辯之處
光城者案女生保釋被拒 6人續還押 明年3月審
光城者案女生保釋被拒 6人續還押 明年3月審
4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑
4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑
曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否
曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否
張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境
張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境
何秀蘭遭撤太平紳士銜 張震遠另失金紫荊星章
何秀蘭遭撤太平紳士銜 張震遠另失金紫荊星章
玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元
玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元
女生上課期間離校失蹤 凌晨校內墮斃
女生上課期間離校失蹤 凌晨校內墮斃
高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複
高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複
黑幫厚酬招「死士」 少女涉販毒被捕
黑幫厚酬招「死士」 少女涉販毒被捕
16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險
16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險
港鐵入稟向康泰追租232萬
港鐵入稟向康泰追租232萬
醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一
醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一
涉6宗「猜猜我是誰」騙33萬 無業男落網
涉6宗「猜猜我是誰」騙33萬 無業男落網
天秤突出車斗 撼欖隧收費亭一傷
天秤突出車斗 撼欖隧收費亭一傷
警路障截的士檢250萬元冰毒
警路障截的士檢250萬元冰毒
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】懲教署赴小學宣傳玩遊戲 問倘有「手足」邀罷課 參與否？
【Emily】懲教署赴小學宣傳玩遊戲 問倘有「手足」邀罷課 參與否？
【Emily】收學生畫作放辦公室 陳國基：提自己青年係瑰寶
【Emily】收學生畫作放辦公室 陳國基：提自己青年係瑰寶
【Emily】立會工程圍板變幼園生畫廊
【Emily】立會工程圍板變幼園生畫廊
【Emily】警總紀念牆展殉職警名單
【Emily】警總紀念牆展殉職警名單
【Emily】議員備戰壁球賽 搵前港將練波
【Emily】議員備戰壁球賽 搵前港將練波