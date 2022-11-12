倡租用人訂明各方職責 交器材檢測證書每日檢查 政府提6建議 演出業協會稱增經營壓力

演出業協會表示，由於今次個別事件，業界需適應政府新規定，令審批過程繁複冗長，最新6項建議將對演出行業帶來更沉重經營壓力，並產生漣漪效應，令其他演出場地的要求提高。MIRROR演唱會主辦單位MakerVille及大國文化昨日表示，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均全力支持。

政府工作小組昨日提出6項建議，適用於所有康文署轄下表演場地、須加設複雜懸掛系統及機械裝置的租用人。建議包括，租用人應訂明其聘請的各方的職責，合資格專業人士應在初期審核舞台設計和定期視察舞台，每日檢查舞台裝置及運作。租用人亦須確保加設的搭建物及器材重量準確，並由租用人聘請註冊專業人士核實，並為需移動或升降的機械裝置做驗證負荷測試，相關證明文件須提交康文署。

工作小組又建議，租用人須向康文署提交鋼索的「品質量檢測證書」，起重裝置和器材要有妥檢測證書。康文署亦會研究可否引入具專業知識的第三方獨立審核人員，視乎需要審核租用人的工程和所安裝的裝置。報告又提出，租用人應在首場演出前提早綵排。

倡設租用人懲罰機制 工會指難治本

報告亦建議引入機制處理違規，如租用人嚴重或屢次違反「 租用條款」， 康文署可對其施加罰則，如涉公眾安全、人命傷亡或違法行為，該署可取消其租訂，租用人日後租場會受影響。相關機制具體方案會於考慮業界意見後再修訂。

香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷認為，由專業人士每日檢查舞台裝置及運作是好事，但當局要釐清是安裝及設計舞台期間每日檢查，抑或表演開始後仍會每日檢查。她表示，演出時使用裝置或令零件損耗，演出期間持續檢查可確保安全。

工會認同引入第三方審核：

康署人員未必具工程知識「只能信」

張又表示，向租用人施加罰則不可杜絕問題，因舞台工程承辦商少，「換另一間主辦公司都會用這幾間承辦商」。她又指，康文署場地工作人員未必具工程知識，變相只能信任承辦商聘用的工程師所提供的資料，她認為可由康文署聘用駐場工程師把關。

有戲劇從業員向本報稱，除非康文署聘用合資格人員審核，否則租用人表演前提交裝置檢測證書，署方職員亦無從鑑定，難提出實質建議，最終形同虛設；又擔心日後或要犧牲部分場次，以騰出時間滿足提早綵排的要求。另一戲劇從業員擔心，每日檢查舞台裝置將令時間成本倍增；報告中未有列明何為官方認可的裝置檢測證書，業界或無所適從。