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工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數

【明報專訊】調查MIRROR演唱會事故工作小組的24頁報告昨出爐，總結三大墜屏意外成因，包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲裝置設計問題及懸吊系統安全系數不理想。小組專家顧問林超雄提到，一條鋼索斷裂後，另一邊吊着LED屏幕構架的吊環螺絲並沒安裝「套筒」，要調校屏幕平衡需靠調校螺絲長度，惟當螺絲「伸出來好長」及擺動時，承受很大彎矩（bending moment），足以折斷螺絲。

護繩器壓鋼纜致「變晒形」

報告指出，當時兩條鋼索懸吊LED屏幕，其中一條未能承受約260公斤力的負荷，即屏幕的一半重量，以致屏幕因自身重量下墜；另一鋼索雖繫上屏幕構架，但吊環螺栓同告斷開，令屏幕墜下。報告指出，事故主因是屏幕安裝工程未符安全標準，原因包括安裝的鋼索狀况不理想；負荷數據有問題，致懸吊鋼索安全系數不足；裝置設計考量不周；屏幕懸吊系統組裝不理想。報告亦測試未曾承受LED屏幕負荷的一段鋼索的拉力，結果顯示，鋼索抗斷強度約為1100公斤力，比市面常見且構造相若鋼索的最低抗斷強度要低。

測試未承屏幕負荷鋼索 抗斷強度低於市面

林超雄解釋，涉事屏幕的斷裂鋼索出現疲勞紋，反映有金屬疲勞，原因包括絞車裝置有問題令護繩器難以轉動，護繩器壓住鋼纜並磨蝕鋼纜，形容鋼纜「結構變晒形」。另外，鋼纜承受力不足，若吊起物件比預期重，其抗疲勞力亦相對減低，眾多因素致鋼索短時間內金屬疲勞。

林超雄指出，一條鋼索斷裂後，另一邊仍有吊環螺絲吊着另一條鋼索，惟螺絲已彎曲。他說，吊環螺絲安裝在LED屏幕構架時，沒安裝用作調校屏幕平衡的「套筒」裝置，結果需靠調校螺絲長度，惟當螺絲「伸出來好長」及擺動時，會承受很大的彎距，足以將很強勁的螺絲折斷。

報告指出，負荷表錯報屏幕重量，將500公斤力錯報為500磅力，假設原設計方案以500磅力為基礎制訂，安全系數水平介乎8至10，已符合國際標準，適用於有表演者身處下方的懸吊系統，但由於屏幕實際重520公斤力，安全系數隨之大減至4.2，即使嚴禁人在懸吊物下方，安全系數仍未達懸吊系統一般水平。

相關字詞﹕專家 阿Mo（李啟言） MIRROR演唱會嚴重事故

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