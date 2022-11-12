藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料

楊潤雄：審視舞台設施 研是否獨立查

被問到康文署是否監管失當、只憑信任審批，康文署助理署長李子俊表示，承辦商7月中向署方提交文件時，署方結構工程師主要看懸掛在天花的裝置重量是否可承受，「我們是信任他們（承辦商）的資料，結構工程師亦基於信任，去用佢啲數據計係安全嘅」。

被問到康文署是否只看文件審批毋須現場視察，文體旅局長楊潤雄回應稱，「要睇唔係邊個人去做乜嘢，而係有冇去做乜嘢」，當局會要求合資格人士審視舞台設施，因應需要再研究是否需獨立審查。他稱，因應租用人未有遵照部分租用條款規定，康文署已將資料轉交警方調查。

MakerVille大國文化稱保留追究相關單位權利

主辦單位MakerVille及大國文化表示，就警方公布細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位權利，並會繼續承擔3名受傷舞者的醫療費用及提供其他協助。

負責調查的​​西九龍總區重案組，昨早於觀塘、柴灣、馬鞍山、旺角及八鄉拘捕5人，年齡介乎40至63歲，包括4名藝能項目經理、業務總監及技術統籌，懷疑向康文署虛報一批裝置及機械組件重量，涉嫌欺詐罪。他們連同另一名協興隆的高級技術員，涉容許物件從高處墜下罪。其中協興隆的高級技術員已獲准保釋，下月上旬報到，另外4人仍被扣留調查。

「不代表整個調查完結」 警：虛報非唯一原因

西九龍總區刑事總部警司（行動）鍾雅倫相信，藝能提供虛假數據，最主要希望康文署盡快批出演出許可。他說若交出真實數據，或需額外時間和成本重新計算紅館天花重量分佈，及重新設計天花支架佈置。由於公司職員在舉辦演唱會數天前才遞交，如實申報未必能趕及首場演出。鍾相信事故有很多因素、絕非一個人導致，虛報數字不是唯一原因令屏幕下墜，惟由於「真正致命傷」牽涉很多技術細節，將交由政府調查事故小組解釋（見另稿）。

案發日有人調校涉事屏幕 未呈報

西九龍總區重案組總督察周振才稱，紅館閉路電視片段顯示，事故當日協興隆曾有職員爬梯調校涉事屏幕和鋼索，無證據顯示相關職員或公司有呈報，或安排合資格工程師再檢查。據悉，該職員是昨被捕的協興隆高級技術員，片段顯示他曾使用捲尺量度，故警方不排除屏幕涉及升降不暢順，或其高低水平有差異。

警方指藝能對舞台裝置有絕對控制權，有責任保證舞台安全，調查中無證據顯示藝能及負責安裝屏幕的協興隆，有採取措施確保安全及穩妥使用，亦未有安排合資格人員檢查，當日有意外亦未有安排維修或補救。​​被問及康文署、機電署及MakerVille是否應承擔相應刑責，鍾雅倫無正面回答，強調昨天的拘捕行動是階段性結果，不代表整個刑事調查完結，不排除有下一浪拘捕行動。

屏幕鋼索涉內地供應商 公安調查無發現問題

鍾雅倫昨稱，曾透過內地機關協助調查負責提供電子屏幕、鋼索和零件的內地供應商，「相關組件出自哪個國家或地區不是重點」，重點是使用前有否採取措施，確保零件和裝置安全和適合使用，負責舞台製作總承辦商有絕對責任。據悉組件由東莞供應商「銚龍」提供，內地公安無發現品質問題，故無計劃展開任何行動，警方亦未有再就事故要求協助。

藝能和協興隆過往曾協辦多次大型演唱會，對於兩間公司以往曾否虛報，鍾稱已審視兩間公司紀錄，一般演唱會後所有裝置和機械會即時拆除，未知組件會否存倉或轉售，事隔太久難找回未能證實文件真偽，只能集中調查是次事故。

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