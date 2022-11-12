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2022年11月12日星期六
港聞二
藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料
工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數
警：團隊努力付出3個月 盼為傷者討回公道
證舞者屬僱員 勞處擬職安例控僱主 涉無買保險報工傷 舞蹈公司創辦人：「個人」非阿Mo僱主
倡租用人訂明各方職責 交器材檢測證書每日檢查 政府提6建議 演出業協會稱增經營壓力
涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相
8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席
質疑停職紀律研訊偏頗 檢控主任申覆核被拒 官：無合理爭辯之處
光城者案女生保釋被拒 6人續還押 明年3月審
4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑
曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否
張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境
何秀蘭遭撤太平紳士銜 張震遠另失金紫荊星章
玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元
女生上課期間離校失蹤 凌晨校內墮斃
高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複
黑幫厚酬招「死士」 少女涉販毒被捕
16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險
港鐵入稟向康泰追租232萬
醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一
涉6宗「猜猜我是誰」騙33萬 無業男落網
天秤突出車斗 撼欖隧收費亭一傷
警路障截的士檢250萬元冰毒
尊子漫畫
【Emily】懲教署赴小學宣傳玩遊戲 問倘有「手足」邀罷課 參與否？
【Emily】收學生畫作放辦公室 陳國基：提自己青年係瑰寶
【Emily】立會工程圍板變幼園生畫廊
【Emily】警總紀念牆展殉職警名單
【Emily】議員備戰壁球賽 搵前港將練波
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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