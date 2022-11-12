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醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一

【明報專訊】政府正研究要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，醫務衛生局長盧寵茂昨日在立法會衛生事務委員會表示，政府正探討以不同方法推行措施，包括立法，又稱每個醫療專業的人手短缺狀况及職位培訓時長不一，在公私營平衡上均不同，故不會限制所有醫護有同一服務年期，暫未有推行時間表。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志說，料立法方式會從修訂《醫生註冊條例》入手，或引入新註冊制度。醫學會會長鄭志文稱，會方正籌劃向公院及私家醫生做意見調查及焦點小組討論。

多議員支持強制年期

田北辰：官僚文化亦致離職

昨日委員會會議上，多名議員包括葉劉淑儀、葛珮帆、姚柏良、 田北辰均表示認同強制醫護在公營醫療機構服務一定年期。田北辰稱整體支持方案，但有前線醫生向他反映，除了工作量大，行政工作多、官僚文化也是離職原因，問局方是否應先檢討這些理由是否成立，解決相關問題後才推行強制年期。

盧寵茂回應稱「絕對明白」年輕醫生在開會方面的感受，「我都年青過」，明白年輕醫生或覺得「上級不明白我」；醫管局已做了很多工作阻止惡性循環出現。醫管局行政總裁高拔陞說，在開會問題上有同事或誤解，舉例如需購買藥物及儀器，會議需臨牀同事參與，不可能只由管理層決定。

公醫協會料修醫生註冊例入手

凌霄志及鄭志文均表示，其所屬團體暫未收到醫衛局就強制醫護服務年期主動聯絡諮詢意見。對於盧寵茂稱或考慮以立法形式推行措施，凌霄志估計會從《醫生註冊條例》入手，或在醫生申請由臨時註冊轉做正式註冊時加入條款，或直接定立新模式註冊，具體或需與醫委會商討。

鄭志文稱，個人不認為措施是治本方法，有更多詳情時醫學會會再討論，而強制對象及手法亦是關鍵，因專科醫生及尚在接受專科培訓的醫生對措施想法或不同，專科培訓本已須在公院工作6年，相信專科醫生會對措施反應較大。

盧：空缺逾70 牙科門診難增

另外，昨日會議亦討論政府計劃以立法方式為引入合資格非本地培訓牙科醫生及護士。盧寵茂稱目前公營系統牙科醫護職位有逾70個空缺，故暫時未能增加牙科門診時段。委員會副主席陳凱欣認為並非不夠人手，只是「政府肯不肯畀錢請人」，現時74%牙醫均在私營或非政府機構服務，建議當局支付較高薪酬吸引私家牙醫到公營服務。盧寵茂稱盲目從私營搶人或加人工吸引人手並非好的長遠政策，強調公帑必須用得適宜。

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