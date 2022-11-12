16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險

屋宇署昨晚回覆本報時稱，地盤樁帽工程已竣工，地庫層工程已開始，包括建造樁帽上的鋼筋混凝土支柱，相關支柱並無明顯結構危險。署方同時查核批准圖則及地盤監察紀錄，包括技術人員檢查地盤時發現有欠妥事項而根據《地盤監督作業守則》填寫的「不一致及糾正報告」（表格B） 後，得悉地庫層其中16條仍在建造階段的鋼筋混凝土支柱，用以穩定主鋼筋的鋼箍筋的安裝間距及數目與批准圖則不符。

屋署稱工程師發現出錯 監管制度有效

屋宇署稱，註冊結構工程師發現事件後，已要求註冊承建商把欠妥的混凝土支柱拆除及按照批准圖則重新建造。署方認為，由註冊結構工程師發現工程出錯並要求修正，顯示現行規管及監管制度有效，沒發現負責人員採取的跟進工作違反守則及條例，目前已要求工程師提交改善措施。

柏瓏發展商宏鍵稱，監督團隊早前例行檢查，發現部分柱身鋼筋安裝工序與審批圖則有出入，已隨即要求總承建商全面檢查及跟進，包括於相關位置進行修正方案，確保符合所有相關條例要求。

香港工程師學會前會長陳健碩表示，若錯誤涉及主力牆移位、出現裂痕及有水湧入地盤等均屬有危險，理應要報告。如紮好鋼筋後未落石屎「起上蓋」，整體結構未開始負重「不算好大件事」，如已開始負重，則需專業判斷嚴重性。