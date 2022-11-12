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高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複

【明報記者】政府計劃收回粉嶺高球場部分用地興建1.2萬伙公營房屋的公眾提供意見期限上月21日屆滿，項目早前收到6791份申述，於限期前城規會再收到51份意見書，當中近70%支持建屋，包括租務管制關注組及香港社區組織協會等共10個基層住屋團體，及自稱居於劏房或正輪候公屋者；另約近20份反對意見，包括香港哥爾夫球會及北區足球康樂會等。有城規委員指意見書較預期少，評估時會考慮意見有否新理據，料年內召開申述會「機會好大」。

用字重複申述 多自基層住屋團體

城規會於限期前再接獲51份意見書，包括35份支持建屋的申述，其中約10份申述主要來自基層住屋團體，申述內容用字重複，主要理據包括環諮會「暫緩決定情况特殊，勢必延後公屋供應 」、「公屋供應頭輕尾重， 少1.2萬單位延輪候時間 」、「北部都會區發展逾20載，遠水難救近火」及「押後審議環評，反映程序問題」等；另近20份以個人身分支持建屋的申述，當中有人自稱居於劏房等不適切居所或正輪候公屋，申述內容非常相似，包括居於環境惡劣的劏房，大廈衛生欠佳及鼠患嚴重，期望政府盡快建屋。

高球會交20頁紙 稱百年歷史應保留

至於16份反對建屋的意見書則來自香港哥爾夫球會及部分名人，包括大律師白理桃（ Ruy Barretto SC）及與市建局前行政總監林中麟同名的人等。香港哥爾夫球會遞交近20頁的意見書，稱高球場有逾百年歷史，並舉辦國際賽事，有保留必要，同時考慮到生態環境，不應用作建屋。

另有位於北區的足球會表示，部分本地足球團隊會借用香港哥爾夫球會粉嶺舊球場內的 「多用途運動場」 訓練及舉辦社區賽事，若收回用地將令熱愛足球的小朋友無法使用球場內的足球場恆常練習，小朋友「一定會非常難過」。

何鉅業：最終考慮有否新內容充足理據

城規會委員何鉅業表示，原預期將收到逾百份意見書，惟認為數量非最重要，最終會考慮有否新內容及充分理據。他形容支持及反對的意見內容明確，認為「落決定不困難」。他又預計，政府「沒理由會拖慢」舉行申述會，料年內會舉行。

相關字詞﹕城規會 高球場

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