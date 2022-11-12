4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑

【明報專訊】3男1女涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，分別在個人facebook專頁轉載或展示許智峯、丘文俊或張崑陽煽惑他人投白票或不投票的帖文，其中五旬無業女子昨在東區裁判法院承認一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，主任裁判官嚴舜儀接納被告有悔意，判處她監禁2個月，緩刑18個月。其餘3人暫毋須答辯押後再訊。
求情指沒政治聯繫 一時愚蠢犯案
辯方求情指出，被告易美寶（58歲）沒有任何政治聯繫，轉載帖文後亦無附加個人意見，強調被告一時愚蠢犯案，承諾不會再犯，冀法庭考慮被告認罪，參考同類案件的判刑，以緩刑處理本案。
易承認的案情指，立法會換屆選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會前議員許智峯在facebook專頁上發布帖文提出「如水計劃」，煽惑讀者在選舉中投白票，表達對政府的不滿，許邀請讀者轉發帖文宣揚計劃。同月31日晚上，易在名為「Mabel Yick」的facebook專頁上轉載帖文，展示至11月8日，她在今年5月19日被捕，警誡下承認曾轉載帖文。
另外3名被告為股票交易員郝建朝（29歲）、物理治療師黃智仁（42歲）、平面設計師胡康騏（44歲）。郝被指展示一個煽惑他人在選舉中不投票的帖文，黃及胡分別涉轉載許智峯及張崑陽個人專頁上刊登的同類帖文。
胡因確診新冠病毒未能出庭，將於11月29日再訊。黃的案件押後至12月20日，以待辯方提供法律意見；郝則需聘請法律代表，將於明年1月17日再訊。
【案件編號：ESCC 2253-6/22】