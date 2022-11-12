港聞

港聞二

質疑停職紀律研訊偏頗 檢控主任申覆核被拒 官：無合理爭辯之處

【明報專訊】律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬在反修例事件期間，曾向時任律政司長鄭若驊發電郵投訴警方「公然說謊」等，去年停職接受紀律研訊。黃早前於高等法院提出司法覆核，質疑研訊中擔任檢控及法律顧問的大律師來自同一律師行，認為屬明顯偏頗。法官高浩文昨頒下判辭駁回申請，稱本案沒有合理爭辯之處，而黃具有檢控經驗，理應知悉申請毫無勝算，甚或是瑣屑無聊。

官：申請人具檢控經驗 應知毫無勝算

申請人黃華芬，答辯人為公務員事務局局長；入稟狀稱，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任紀律研訊主控及法律顧問，兩人無申報關係，屬明顯偏頗。

判辭指出，申請人面對的研訊是源於他在2019年至2020年間發出的3封電郵，包括在2019年9月向時任律政司司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，投訴警方說謊；另涉2020年6月4日向同職級檢控官發電郵，稱該日是《國安法》生效前最後一次的6月4日，希望大家做同樣的事。

指兩狀非委員會成員 無必要申報關係

判辭續稱，兩名大律師並非委員會的成員，沒有最終決策權，無必要申報關係，申請人單憑這點質疑研訊安排屬明顯偏頗，認為顯然沒有合理理據，裁定委員會的決定不構成明顯偏頗。

判辭提到，申請人持法學學士及法學碩士學位，是一名經驗豐富的檢控主任，即使僅限於裁判法院的刑事案，也必然意識到單憑其理據去指稱委員會有所偏頗，是毫無勝算，甚或是瑣屑無聊或無理纏擾，故駁回申請，並下令申請人支付以彌償基準計算的訟費。

重申大律師獨立執業 官冀判辭釋公眾誤解

法官稱，值得一提的是香港司法獨立的重要，重申大律師獨立執業，以保持獨立性，同屬一間律師行並不構成偏頗，冀透過判辭釋除公眾的誤解。

【案件編號：HCAL 890/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 紀律聆訊 檢控主任 反修例事件

上 / 下一篇新聞

藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料
藝能涉虛報裝置重量 圖速獲批演出 鏡騷墜屏警拘5人 康文署：信任承辦商資料
工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數
工作組總結3原因 金屬疲勞螺絲設計安全系數
警：團隊努力付出3個月 盼為傷者討回公道
警：團隊努力付出3個月 盼為傷者討回公道
證舞者屬僱員 勞處擬職安例控僱主 涉無買保險報工傷 舞蹈公司創辦人：「個人」非阿Mo僱主
證舞者屬僱員 勞處擬職安例控僱主 涉無買保險報工傷 舞蹈公司創辦人：「個人」非阿Mo僱主
倡租用人訂明各方職責 交器材檢測證書每日檢查 政府提6建議 演出業協會稱增經營壓力
倡租用人訂明各方職責 交器材檢測證書每日檢查 政府提6建議 演出業協會稱增經營壓力
涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相
涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相
8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席
8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席
光城者案女生保釋被拒 6人續還押 明年3月審
光城者案女生保釋被拒 6人續還押 明年3月審
4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑
4人涉轉載籲投白票帖文 無業婦認罪緩刑
曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否
曾入共青團 商湯公司尚海龍報補選 稱參選因見立會高效 無答獲「祝福」否
張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境
張舉能：爭下一代支持法治非常重要 稱學校是思考「法治勝依法治理」適當環境
何秀蘭遭撤太平紳士銜 張震遠另失金紫荊星章
何秀蘭遭撤太平紳士銜 張震遠另失金紫荊星章
玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元
玻璃樽徵費5月生效 每公升0.98元
女生上課期間離校失蹤 凌晨校內墮斃
女生上課期間離校失蹤 凌晨校內墮斃
高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複
高球場發展 再收51意見書 七成撐建屋 10份用字重複
黑幫厚酬招「死士」 少女涉販毒被捕
黑幫厚酬招「死士」 少女涉販毒被捕
16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險
16支柱鋼箍筋未跟圖則 屋宇署巡柏瓏稱無危險
港鐵入稟向康泰追租232萬
港鐵入稟向康泰追租232萬
醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一
醫護強制年期或立法推 盧寵茂：按專業 不劃一
涉6宗「猜猜我是誰」騙33萬 無業男落網
涉6宗「猜猜我是誰」騙33萬 無業男落網
天秤突出車斗 撼欖隧收費亭一傷
天秤突出車斗 撼欖隧收費亭一傷
警路障截的士檢250萬元冰毒
警路障截的士檢250萬元冰毒
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】懲教署赴小學宣傳玩遊戲 問倘有「手足」邀罷課 參與否？
【Emily】懲教署赴小學宣傳玩遊戲 問倘有「手足」邀罷課 參與否？
【Emily】收學生畫作放辦公室 陳國基：提自己青年係瑰寶
【Emily】收學生畫作放辦公室 陳國基：提自己青年係瑰寶
【Emily】立會工程圍板變幼園生畫廊
【Emily】立會工程圍板變幼園生畫廊
【Emily】警總紀念牆展殉職警名單
【Emily】警總紀念牆展殉職警名單
【Emily】議員備戰壁球賽 搵前港將練波
【Emily】議員備戰壁球賽 搵前港將練波