質疑停職紀律研訊偏頗 檢控主任申覆核被拒 官：無合理爭辯之處

官：申請人具檢控經驗 應知毫無勝算

申請人黃華芬，答辯人為公務員事務局局長；入稟狀稱，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任紀律研訊主控及法律顧問，兩人無申報關係，屬明顯偏頗。

判辭指出，申請人面對的研訊是源於他在2019年至2020年間發出的3封電郵，包括在2019年9月向時任律政司司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，投訴警方說謊；另涉2020年6月4日向同職級檢控官發電郵，稱該日是《國安法》生效前最後一次的6月4日，希望大家做同樣的事。

指兩狀非委員會成員 無必要申報關係

判辭續稱，兩名大律師並非委員會的成員，沒有最終決策權，無必要申報關係，申請人單憑這點質疑研訊安排屬明顯偏頗，認為顯然沒有合理理據，裁定委員會的決定不構成明顯偏頗。

判辭提到，申請人持法學學士及法學碩士學位，是一名經驗豐富的檢控主任，即使僅限於裁判法院的刑事案，也必然意識到單憑其理據去指稱委員會有所偏頗，是毫無勝算，甚或是瑣屑無聊或無理纏擾，故駁回申請，並下令申請人支付以彌償基準計算的訟費。

重申大律師獨立執業 官冀判辭釋公眾誤解

法官稱，值得一提的是香港司法獨立的重要，重申大律師獨立執業，以保持獨立性，同屬一間律師行並不構成偏頗，冀透過判辭釋除公眾的誤解。

【案件編號：HCAL 890/22】

（反修例風暴）