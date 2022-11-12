8‧31案護匿名證人 案發片段拒示公眾席

被告為簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲），被控暴動、刑毁及搶劫等共7罪。

乘客證人稱對男子衣著印象模糊

乘客證人Z昨日作供說，她在月台拍攝有人用行山杖敲地，其間遭搶手機。第四名匿名乘客、任職採購的證人M今供稱，當晚約11時致電女友，即證人Z，惟無法接通。他約20分鐘後再撥電話，由自稱姓陳男子接聽，對方問他需否取回手機，兩人相約交收，M稱對撿拾Z手機的男子所穿衣物記憶模糊。

警員黃立然供稱，同年9月2日早上到港鐵荔景站處理有人阻礙列車的投訴，黃在接手處理已被控制的次被告連俊雄，他身穿黑衣佩戴黑手袖。黃從其背包搜出啡色手柄彈弓及雷射筆，在他身上搜到37粒彈珠。黃在盤問下補充，背包內含一張寫有被告名字的便條。

憑片段辨戴口罩被告 警：認得容貌

警員陳智康供稱，同年9月24日清晨，他到住所拘捕次被告連俊雄，從另一警員接過兩部手機和一件印有「奇怪文字」的黑色T恤作證；陳從片段認出戴灰色口罩的連。

辯方指出，警員陳智康事後拘捕，由他認人屬危險和不公，提出反對，但不獲法官接納。辯方盤問質疑，事發3年前，陳在片段認出姓連被告主要因為該黑色T恤。陳表示認得連的容貌，稱對本案印象深刻，因被告短時間內在多處犯案。案件押後下周一（14日）再續。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）