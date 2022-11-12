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涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相

【明報專訊】2019年屯門遊行後，立法會前議員林卓廷和許智峯涉與另外兩人要求一名男子刪除示威者的照片。已流亡的許智峯沒有應訊，其餘3人被控妨礙司法公正等共4罪，昨於區院續審。男事主X供稱，當時林卓廷和許智峯了解事件後，提議X讓他們翻查手機，並建議X刪去含示威者容貌的相片。X盤問下承認，林卓廷不只一次說過「刪唔刪係你決定」，並同意林當時想協助他解圍，但X認為，林亦間接迫使他刪除相片。

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾焌熙另被控非法集結；被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

X供稱，2019年7月6日參加「光復屯門公園」遊行，晚上在屯門警署外被多名示威者包圍，他們追問X當日及七一有否拍照，要求翻查其手機，但X拒絕交出，示威者變得激動，更以粗口罵X。林卓廷和許智峯其後到場了解，提議X讓兩人看其手機。林稱，示威者擔心被警方追究責任，若X拍到他們的容貌，建議他刪去照片，但X未有回應。

事主稱遭推撞 手機被奪

X又稱，作為記者的被告曾焌熙，曾問「啲相重要啲定你條命重要啲」，又有人說過「唔交出嚟，用其他方法對付你」。X續說，示威者倒數十秒後開遮，X隨即被推撞，有女示威者取X的帽，亦有人對他拳打腳踢、扯耳，X形容「好驚」，被襲過程不足一分鐘，過程中丟失口罩及帽，T恤領口亦被扯歪。

事主同意林不只一次說「刪唔刪係你決定」

另X被襲時，有示威者搶其手機交給許智峯，再轉交給女社工，即被告鍾凱研，她檢查手機內容，有示威者稱看到七一示威者的大頭照，鍾遂剔選有關照片，但隨即有警員到場及協助X離開，X則從鍾手上搶回手機。

辯方盤問X稱，林卓廷不只一次向X說過，「刪唔刪係你決定」，指出林當時是協助X解圍，讓X可以離開。X同意，但他認為，林亦有間接迫使他刪除相片。X承認，案發時有人說過「和理非都搞唔掂，議員退開啦」，林卓廷和許智峯一度離開現場。X同意，當時被多人圍着，議員離開後，擔心自身安全。

辯方又問及，片段拍到鍾凱研曾舉高雙手，質疑她未能與X搶手機，X則不同意。案件下周一（14日）續審。

【案件編號：DCCC 958/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕許智峯 林卓廷 非法集結 意圖妨礙司法公正 光復屯門公園 反修例事件

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