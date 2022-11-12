涉要求刪示威者容貌相片 林卓廷等3人控妨礙司法 事主認同林卓廷助解圍 惟間接逼刪相

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾焌熙另被控非法集結；被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

X供稱，2019年7月6日參加「光復屯門公園」遊行，晚上在屯門警署外被多名示威者包圍，他們追問X當日及七一有否拍照，要求翻查其手機，但X拒絕交出，示威者變得激動，更以粗口罵X。林卓廷和許智峯其後到場了解，提議X讓兩人看其手機。林稱，示威者擔心被警方追究責任，若X拍到他們的容貌，建議他刪去照片，但X未有回應。

事主稱遭推撞 手機被奪

X又稱，作為記者的被告曾焌熙，曾問「啲相重要啲定你條命重要啲」，又有人說過「唔交出嚟，用其他方法對付你」。X續說，示威者倒數十秒後開遮，X隨即被推撞，有女示威者取X的帽，亦有人對他拳打腳踢、扯耳，X形容「好驚」，被襲過程不足一分鐘，過程中丟失口罩及帽，T恤領口亦被扯歪。

事主同意林不只一次說「刪唔刪係你決定」

另X被襲時，有示威者搶其手機交給許智峯，再轉交給女社工，即被告鍾凱研，她檢查手機內容，有示威者稱看到七一示威者的大頭照，鍾遂剔選有關照片，但隨即有警員到場及協助X離開，X則從鍾手上搶回手機。

辯方盤問X稱，林卓廷不只一次向X說過，「刪唔刪係你決定」，指出林當時是協助X解圍，讓X可以離開。X同意，但他認為，林亦有間接迫使他刪除相片。X承認，案發時有人說過「和理非都搞唔掂，議員退開啦」，林卓廷和許智峯一度離開現場。X同意，當時被多人圍着，議員離開後，擔心自身安全。

辯方又問及，片段拍到鍾凱研曾舉高雙手，質疑她未能與X搶手機，X則不同意。案件下周一（14日）續審。

【案件編號：DCCC 958/20】

明報記者

（反修例風暴）