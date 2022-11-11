被指當眾摑學生30下 教師襲擊罪脫

【明報專訊】40歲女教師被指2018年在黃大仙一中學禮堂內襲擊13歲女學生X，她否認一項普通襲擊罪受審，昨在九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，兼得訟費。裁判官崔美霞表示，禮堂內有兩名老師，以及約50至60名學生，若有人目擊被告打X的臉30下，理應感到驚嘆或上前阻止，質疑被告會在眾目睽睽下襲擊X的可能性，故裁定控方未能舉證至毫無合理疑點。
被告張慧欣（40歲）否認2018年11月30日犯案。事主X早前供稱，當日下課後她因參與合唱團排練，無應被告要求留堂做功課，遭被告責罵及拍打其右臉15下，停頓約一分鐘，再打15下，合共30下。
五六十師生在場 官指眾目睽睽犯案不可能
崔官裁決時指出，音樂老師作供直接，證供予以接納，老師在庭上確認，被告曾在禮堂內責罵X，且引起在場學生注意，需提醒學生要留心。惟崔官表示，現場有兩名老師，卻沒有一人聽見或看見，甚或上前阻止襲擊，雖然二人在排練期間背向被告及X，但在場仍有約50至60名學生，若目擊被告打X，理應有反應或感到驚嘆。被告不擔心會被目擊或傳開去，眾目睽睽下犯案有內在不可能性。
裁判官續稱，X聲稱遇襲後返回排練，當場哭泣，惟音樂老師稱X沒有異樣，X指稱被掌摑的次數與其父親口供亦有出入，拒絕接納其證供。此外，X向社工投訴被打，社工卻着X不要報警是有違常理，更甚的是父親不曾帶X求醫或驗傷，於兩年後才報案，亦不合理，裁定被告罪名不成立。