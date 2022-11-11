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「學習二十大精神」議案 立法會大比數通過

【明報專訊】立法會選委會界別議員林順潮提出「學習二十大精神，推動香港發展」議員議案，昨日以不記名方式大比數舉手通過。政制及內地事務局長曾國衞在總結發言表示，政府重視二十大精神的學習宣傳工作，將以多元手法廣泛宣傳二十大精神，並會號召各界舉辦相關學習會，讓社會對二十大精神有更深刻的理解和領會。

議案辯論由前日展開，昨日早上續議，共有逾80名議員發言，除立法會主席梁君彥外，選委會界別議員謝偉俊及工聯會鄧家彪未有發言。鄧家彪解釋他於周一接受視網膜手術，需休養一段時間，所以未能出席會議。

昨日會上多名議員認為香港需加強吸引人才以協助國家發展，法律界議員林新強指出，政府應檢討勞工及入境法例，改善人才政策以吸引海外人才。新界北議員張欣宇認為，二十大報告着重高質量發展，而香港一直強調高質量發展，可以為國家治理提供經驗，在創新科技發展，他亦稱本港有條件為內地吸引人才。選委會界別何君堯則批評，政府「去殖化」時思前想後，未能做到敢於鬥爭，冀政府打破因循苟且的思維。

曾國衞在總結發言時表示，各政策局、政府部門、公營機構、法定組織、各區民政事務處已陸續舉行二十大精神學習會，政府也推動工商、教育及專業界別等組織舉辦學習會。他續稱，政府會透過電台電視、互聯網及社交媒體等平台，廣泛宣傳二十大精神。曾國衞說，特首李家超剛發表的《施政報告》提出一系列針對創新的政策措施，認為內容切合二十大精神，能回應市民對良政善治和美好生活的期盼。

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