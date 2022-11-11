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傷健共事63%經驗理想 三成僱主缺途徑配對 調查促政府支援

【明報專訊】本港勞動人口持續下跌，有調查顯示逾60%受訪者對聘請殘疾人士的經驗評分理想，但有30%表示沒有途徑聘請合適的殘疾人士，有僱主稱關注轉介單位能否協助企業員工，應對殘疾人士入職。調查機構認為，職場共融可為企業帶來額外生產力，促請政府投放資源支援社福機構充當中介角色，達至企業及殘疾雙贏，加快社會經濟復蘇。

浸信會愛羣社會服務處和城市大學於今年2至9月期間，以問卷形式訪問200名僱主及僱員，以及安排36場訪談，了解他們與殘疾人士共事情况。

殘疾員工僅16%政府轉介 小企盼機構協助

問卷調查發現，一半受訪者曾與殘疾人士共事，當中45%透過社福機構招聘殘疾人士，透過政府部門的僅16%；殘疾人士在職場上的表現普遍正面，63%認為聘請殘疾人士經驗評分理想，有86%願繼續與殘疾人士共事。

不過，企業在聘用殘疾人士遇上不同阻礙，逾30%受訪僱主稱沒有途徑聘請合適的殘疾人士；41.5%稱未能評估殘疾員工需要；52%表示未能在公司營造傷健共融文化。有中小企受訪者稱，較關注轉介單位能否協助企業員工，應對殘疾員工入職後的挑戰。

為殘疾者評估 可為企業提供適合人選

城大社會及行為科學系助理教授關志健指出，職場對殘疾人士仍存偏見，「用負面標籤去嗌佢哋」，對他們造成打擊，僱主擔心聘請殘疾人士後缺乏支援，主管方面亦不懂如何督導及安排工作予他們。他指社福機構會先為殘疾人士評估，再配對合適人選予企業，並提供後續支援，「（社福機構）會跟進，啲僱主就安心」，扮演舉足輕重的角色。

浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務總監李潔露表示，不同殘疾類別人士各有所長，策略性地聘用他們可紓緩企業人手需求，讓其成為社會的生產力，而不是社會的經濟負擔，達至互惠互利。

參與僱主稱會落舖溝通 招聘部跟進

DFI零售集團旗下的便利店7-11去年底為殘疾人士推出計劃，提供彈性工時及崗位，推動職場共融之餘，亦為前線員工減輕工作量，提升服務質素。

DFI集團香港及澳門區招聘部主管蔡宇軒稱至今共招聘46人，當有社福機構轉介殘疾人士，管理層會與他們「落舖」溝通，以了解工作環境及內容是否適合，招聘部亦持續跟進他們的工作情况。

相關字詞﹕僱員 僱主 殘疾人士 勞動人口

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